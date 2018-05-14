Lazard'ın yayınladığı rapora göre güneş enerjisinden elektrik üretmek, kömür ile elektrik üretmekten yarı yarıya daha ucuz hale gelmiş durumda. Bu da dünyanın yenilenebilir enerjiye yöneldiğinin açık bir göstergesi.

Dünyanın önde gelen finansal danışmanlık şirketlerinden biri olan Lazard’ın yayınlamış olduğu yeni bir rapora göre medeniyetimiz, bir enerji devriminin eşiğine gelmiş durumda. Güneş enerji santralleri ile elektrik üretmek öylesine ucuzlamış durumda ki; kömür ile elektrik üretmek iki kattan daha pahalıya geliyor.

Rapora göre 2009 yılından bu yana güneş enerjisi ile elektrik üretmenin maliyeti %86 azalmış durumda. Günümüzde güneş enerjisi ile 1 megawatt elektrik üretmenin maliyeti 50 dolar seviyesindeyken, kömür ile 1 megawatt elektrik üretmenin maliyeti 102 dolar. Bu da güneş enerjisi temelli elektriğin medeniyetimizin yeni gücü olacağını gösteriyor.

Güneş enerjisi ile elektrik üretmenin daha ucuza gelmesi, endüstrinin de fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiye yönelmesine neden oluyor. Geçtiğimiz yıl insanlığın ihtiyaç duyduğu enerjinin %12’si yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Ayrıca yenilenebilir enerjiye yapılan yatırım da %18 artarak 160.8 milyar dolara ulaştı.

Fakat hala tamamen yenilenebilir enerjiye geçmemiz için önümüzde büyük engeller bulunuyor. Bunların başında ise bulutlu günlerde kullanılmak üzere depolanacak elektrik geliyor. Ne yazık ki günümüz pil ve depolama teknolojileri tüm insanlığa yetecek kadar enerjiyi depolamamıza izin vermiyor.