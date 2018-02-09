Bu Bebek Ahtapot Neden Aniden Renk Değiştirdi?

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da yayılan bir video derinlerde yaşayan bir deniz çiçeğinin içerisinden minik bir ahtapotun çıktığını gösteriyordu. Çiçekten çıkan ahtapotun rengi bir anda mora dönerken tam olarak ne olduğu anlaşılmıyordu. Bu küçük video insanlara çok değerli bir mesajın ulaşmasını sağladı.

Sosyal medyaya yayılan videoda aslında, yumurtadan çıkan bir Karayip resif ahtapotu (Ahtapot briareus) görünüyor. Kılık değişiminde usta olarak bilinen bu ahtapotlar yumurtadan çıkar çıkmaz renk değiştirerek kamufle olabiliyorlar. Bu ahtapotlar, kromatofor olarak adlandırılan derilerindeki küçük pigment keselerini açmak ve kapatmak için özel kaslar kullanıyorlar. Bu küçük yavru da refleks olarak zırhının altındaki siyahı günyüzüne çıkartıyor.

Bu bebek ahtapotun annesi yaklaşık altı ay önce akvaryuma geldi ve dört ay sonra 100 ila 200 arasında yumurtladı. Bu küçük ahtapotlar yamyamlık yaptıkları için akvaryumda yalnız yaşıyorlar. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan akvaryum küratörlerinden Julie Levans yumurtaların sürpriz olmadığını anne ahtapotun genellikle yumurta bıraktığını söylüyor. Ancak Levans, kendilerini şaşırtan olayın bu yumurtaların döllenmiş olması olduğunu söylüyor. Bu yumurtaların 100 güne kadar sperm saklayabildikleri belirtilirken Levans, ahtapotun akvaryuma getirilmeden önce vahşi ortamlarında çiftleşmiş olmasından şüphe duyduklarını ifade etti.

Daha sonra anne ahtapot yumurtalardan yavrularının çıkması için içgüdüsel olarak gerekli prosedürleri gerçekleştirdi ve bu küçük yavru en sonunda yumurtadan fırlayarak özgürlüğüne kavuştu. Akvaryum ekibi yakın zamanda daha fazla yavrunun çıkmasını bekliyor ancak onların yaşama şanslarının oldukça düşük olduğunu belirtiyorlar. Bununla birlikte ekip, hayatta kalan bebekleri büyütmeyi ve bunları kendi akvaryumlarındaki sergilere eklemeyi ve muhtemelen akredite olmuş diğer akvaryumlara göndermeyi de planlıyor. Anne ahtapotun ise ölmesi bekleniyor. Levans, dişi ahtapotlar için "Hayatta bütün amaçları çiftleşmek ve bebek yapmak" diyor.

Ancak bu ahtapot ve yumurtalarının videosu sayesinde, binlerce insan ahtapot yaşam döngüsünün gizemli bir parçasına tanık oldular. Levans, bunun insanlara, bebek ahtapotlardan köpek balıklarına ve deniz kaplumbağalarına kadar okyanuslarımızda yaşayan tüm canlıları korumanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmasını umuyor.