Bu Bilezik, Araç Kullanırken Uyanık Kalmanızı Sağlıyor

Yeni bir bilezik direksiyon başında uykuya geçeceğiniz anda bunu farkedip bir elektrik çarpmasıyla sizi uyandırıyor.

Sürüş esnasında uyanık kalabilmek için içtiğiniz enerji içecekleri, sertleştirilmiş şekersiz kahveler ve bunlar gibi yöntemlerin tümünü bu bilezik sayesinde çöpe atabilirsiniz. Bu bilezik sizi direksiyon başında uyandırmak için iddialı bir yönteme başvurmuş. Ufak bir elektrik çarpmasıyla dürtülmenizi sağlıyor.

Steer, uykulu olmaya başlayana kadar belirgin bir şekilde aktif olmayan bir giyilebilir teknoloji. Ancak cihaz, kullanıcının kalp atış hızı ve cilt iletkenliğini sürekli ölçen 16 sensör ile donatılmış. Bu istatistikler normal oranlarla karşılaştırılır ve eğer kalp atış hızının düştüğünü algılarsa, güçlü bir titreşim ve sarı ışık ışığı ile bir uyarı gönderir.

Uyarıya rağmen kalp atış hızınız düşmeye devam ediyorsa, cihaz uykuya dalmak üzere olduğunuzu düşünür ve sizi uyandırmak için elektrik çarpması ile sarsmaya çalışacaktır. Bu elektrik çarpmasının yaşattığı şoktan sonra, serotonin, kortizol ve diğer hormonların salgılaması sayesinde sizi daha uyanık hissettirir. Ama bu bileziğin sizi uyandırma süresi gibi bazı etkenler hiçbir zaman kesin değildir. Bu nedenle eğer araç kullanırken uykunuz gelirse uygun bir yerde durup uyumanız, belki geç kalmanıza sebep olacaktır ama sağ salim gitmenize yardımcı olacaktır. Bu yüzden çok da güvenmemeniz konusunda uyarıyoruz.