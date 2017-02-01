Bu Bilgisayar, Düşüncelerinizi Okuyarak Ekrana Yansıtıyor!

Avrupalı bilim insanları, kilit sendromu ve felçle boğuşan hastalarla iletişim kurmak için yeni bir yöntem geliştirdi.

Bir grup Avrupalı ​​araştırmacı, engelli hastalarla iletişim kurmaya yardımcı olabilecek bir beyin-bilgisayar arabirimi geliştirdi. Cihaz, hastanın kafasına yerleştiriliyor ve beynin elektrik sinyallerine ve hastanın kan basıncına tepki veriyor. Şu ana kadar yapılan testlerde, hastalar kapalı uçlu olarak tabir edilen sorulara doğru cevap verdi. Araştırmacılar, gelecekte arayüzü iyileştirmeyi ve insanlığa çok daha büyük faydalar sağlamayı hedefliyor.

Beyin-bilgisayar arabirimleri (BCI) son yıllarda fazlasıyla popüler. Bir çok teknoloji şirketi ve üniversite, insan beynini tarayabilen ve birçok kilit önemdeki işi kolaylaştıran işlevsel BCI mimarisi geliştirmek için milyonlarca dolar harcıyor.

BCI'lerin başlıca faydalarından biri, "kilit sendromundan" muzdarip kişilerin yaşam kalitesini artırması. Kilit sendromu geçiren kişi fiziksel olarak felç durumundadır ve iletişim kurma becerilerini kaybederler. Ancak, bitkisel hayatla sonuçlanabilecek durumların aksine bilinçleri tamamen açıktır ve genelde işitme sorunları yaşamazlar.

Avrupalı bir araştırma ekibi, beyinle doğrdan iletişim kuran bir bilgisayar tasarladı.

Kan Basıncınız ve Beyin Dalgalarınız İle Sorulara Yanıt Vermek Mümkün

Hastalara "Evet" veya "Hayır" gibi kapalı uçlu kişisel sorular soruldu. "Yaşamayı seviyor musun?" sorusunu gören hastaların dörtte üçü "evet" yanıtını verdi. Aynı kişiler "Şu anda mutlu musun?" sorusuna da benzer reaksiyonlar gösterdi.

Testlerde, kesin sonuca ulaşabilmek için, sorular farklı biçimlerde ve defalarca kez soruldu.

Bu beyin-bilgisayar arayüzü, kişinin kafasına havuz bonesi gibi takılıyor. MIT Tech Review'a göre beyindeki elektrik dalgaları ve kan akışı, kızıl ötesi spektroskopi ve elektroensefalografi(beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesi) ile ölçülüyor.

Söz konusu cihaz, hastanın yaşam kalitesini kayda değer biçimde yükseltebilir ve insanlarla iletişim kurmasını sağlayabilir. Bilim insanları, şimdi bunu birkaç adım öteye taşımayı hedefliyor.