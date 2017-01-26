Göz Yorgunluğu ve Uyku Bozukluklarını Engelleyen Gözlükler

JINS’in bilgisayar gözlükleri, aşırı mavi ışığın neden olduğu göz yorgunluğu ve uyku düzeni bozukluklarının önüne geçiyor.

Mavi ışık, gözünüzün en derinlerine inen ışık spektrumunun bir parçasıdır. Bu mavi ışık, beyninize uyanması gerektiğini söyler. Elektrik bulunmadan önce, insanlar, mavi ışığın büyük kısmını güneşten alıyorlardı ve beyinleri, güneş doğduğunda uyanıp güneş battığında yatmak üzerine şartlanıyordu. Ancak birçok teknolojik cihazın hayatımızın bir parçası olduğu günümüzde, bu pek mümkün değil. Özellikle de günün büyük kısmını bilgisayar, akıllı telefon ya da tablet kullanarak geçiren kişiler, yoğun bir şekilde mavi ışığa maruz kalıyorlar.Maruz kalınan mavi ışığı azaltmanın, daha iyi uyumaya ya da uykusuzluk hastalığını tedavi etmeye yardımcı olduğuna dair sağlam bir kanıt yok, ancak birçok tartışma var.

JINS adlı şirketin ürettiği bilgisayar gözlükleri, yoğun bir şekilde mavi ışığa maruz kalma durumunu ortadan kaldırmak için geliştirilmiş. Bu bilgisayar gözlükleri, ekrandan gözünüze gelen mavi ışığın üçte birinden biraz fazlasını kesen hafif boyalı merceklere sahip. Normal bir gözlükten farkı olmayan bu gözlükler, her kafa yapısına uyan tek bir boyuta sahip. Business Insider’dan Brandt Ranj, bu gözlükleri denemiş ve gerçekten işe yaradığını söylüyor. Ranj, gözlükleri kullanmaya başladıktan bir süre sonra uykusunun düzene girdiğini, göz yorgunluğunun azaldığını ve bunların sayesinde de daha verimli çalıştığını dile getiriyor.

JINS’in bilgisayar gözlükleri, şu anda Amazon’da 49,35 dolardan satılıyor.