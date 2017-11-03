Yüzyılın en büyük yazılım ve donanım şirketlerinden Microsoft, büyük data ile geleceği inşa ediyor. Efsanevi şirket, kişisel bilgisayarların ve işletim sistemlerinin vazgeçilmez üreticisi ve en bilinen markalar arasında. Peki “Microsoft” adı nereden geliyor?

Coca-Cola, McDonalds, Apple ve daha nice markanın artık isimlerini hafızalara kazımak için reklam yapmalarına gerek yok. Hem köklü tarihleri hem de neredeyse bütün dünya tarafından biliniyor olmaları, onları ölümsüz kılıyor.

Elbette yabancı dil bilginiz olamadan bile basit bir çıkarım yaparak “microsoft” kelimesinin, iki farklı kelimeden türetildiği sonucuna ulaşabilirsiniz. Bu doğru bir başlangıç. Ancak Google’da bulamayacağınız bilgiler de var. Firmanın kurucularından Bill Gates ve Paul Allen’ın akıllara kazındıkları dönem olan 1995 yılında Forbes dergisine verdikleri röportaj, her şeyi açıklıyor.

Gates: İlk sözleşmeyi imzaladığımızda, kendimize “Paul Allen ve Bill Gates olarak Micro-Soft adında bir iş kuruyoruz dedik.”. İsimde neden bir tire(-) işareti ve neden büyük “S” harfi kullandığımızı hatırlamıyorum. İlk ürünümüzün kaynak kodunda "Micro-Soft BASIC: Bill Gates çok şey yazdı; Paul Allen ise geri kalanları yazdı" şeklinde bir satır bulunuyordu.

Allen: Boston'dayken bir sürü farklı isimden söz ediyorduk ve bir noktada ben "Tamamen açık olan isim Microsoft tercihimiz olacak." dedim.

Gates: Ayrıca Outcorporated Inc. ve Unlimited Ltd. gibi isimler gündemimizdeydi. Ancak bilirsiniz, şaka yapıyorduk. Ona “Allen & Gates” koyabilir miyiz diye çok şey düşündük, fakat sonradan bunun iyi bir fikir olmadığına karar verdik.

Allen: IBM gibi şirketler, kişilerin ötesinde bir isme sahip oldukları için kurucularından daha uzun ömürlü olurlar…

Gates: ... ve isimlerimizi vermek şirketin bir hukuk firması gibi görünmesine yol açacaktı. Bu yüzden, daha uzun ömürlü olacağını düşündüğümüz Microsoft'u seçtik.

Peki neden "mikro" ve "soft"? 1970'lerde, Microsoft henüz faaliyete başlamadan önce Gates ve Allen, MICRO bilgisayarını veya SOFTware'in MICRO işlemcisini geliştirmeye başladılar. Yani isim fikrinin kazanını kendisinin de söz ettiği gibi Allen oldu.

Şirket ilk olarak Micro-Soft adıyla 1975 yılında kuruldu ve 1981’de resmi olarak Microsoft’a geçiş yapıldı. Hala dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden birine ve çeşitli yazılımlara sahip olan şirket, kişisel bilgisayar üretimine devam ediyor. Faaliyete geçtiği ilk yıllarda lider olan IBM ise eski günlerini arıyor.