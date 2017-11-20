Bu Bir UFO'mu Yoksa Göktaşı mı? ( Büyük Kavga Var! )

Paolo Nespoli adlı Avrupa Uzay Ajansı astronotu, atmosferimize yaklaşan tanımlanamayan bir cismin olduğunu söyledi.

Nespoli, 5 Kasım'da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken parlak bir ışık topunun videosunu çekti ve bunun bir ateş topu olarak tanımlanmasını istedi. Ancak 'UFO avcıları' onun dünya dışı bir varlk olduğunu ve gözlemcilerin bunu örtbas etmeye çalıştıklarını söyledi. Onlara göre bu görüntüler bir kanıt niteliği taşıyordu.

YouTube kanal SecureTeam10'u yöneten Tyler Glockner, hem ESA hem de NASA'yı 300.000'den fazla kez izlenen bir videolarda uzaylıların varlığını gizlemekle suçladı. Ayrıca ESA'ya göre ışıklı alev topu dünyanın atmosferine doğru 89.478 mil hızla ilerliyordu ve bu da çoğu meteorun hızının iki katı anlamına geliyordu.

Glockner ise bu açıklamaya dayanarak, doğal bir cismin bu tür hızlarda yol alamayacağına inandığını ve alev topunun bir meteora göre daha dik bir açıyla geldiğini ayrıca karakteristik olarak varolan bir kuruktan da yoksun oşduğunu söyledi.

Bilim insanları ise bu gizemli obje hakkında insanlığı heyecanlandıracak bir açıklama yapmadı. ESA Uzay Durum Farkındalığı Ekibinin Yakın-Dünya Nesnesi (NEO) bölümünün eş-yöneticisi Detlef Koschny yaptığı açıklamada bunun bir ateş topu ya da parlak bir meteor olduğunu söyledi. Ayrıca bu nesnenin karakteristik bir kuyruğunun olduğunu da vurguladı. Bununla birlikte konuya dahil olan UFO Araştırmaları El Kitabı'nın yazarı Nigel Watson da ESA'ya olan inancının SecureTeam10'a olandan daha fazla olduğunu söyledi.

SecureTeam10, NASA kameralarına takılan herhangi bir, ışık içeren nesneyi dünyamızı etme misyonu için çalışan keşif gemisi olarak düşünüyor. Öte yandan tüm insanlığın uzaydaki karakolu olarak nitelendiren Uluslararası Uzay İstasyonu bu gibi komplo teorilerinin tam ortasında kendine yer buluyor. Peki yukarıdaki materyaller ışığında siz ne düşünüyorsunuz sizce bu bir UFO mu yoksa değil mi?

