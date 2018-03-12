Dünya üzerinde en çok cinayet oranına sahip şehirler listelendi. Özellikle Latin Amerika'nın büyük bir üstünlüğü bulunuyor.

Meksika’da bulunan Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumu, 2017 yılında dünyanın en tehlikeli şehirlerini sıraladı. Şehirlerde yaşanan cinayet oranına göre hesaplanan bu liste, Güney Amerika ülkelerinin dünya geneline nazaran çok daha tehlikeli şehirler barındırdığını gösteriyor. Listede yer alan 50 şehrin 42’sinin Latin Amerika ülkelerinden çıkması, Meksika, Brezilya gibi ülkelerde suç işleme oranlarının da yüksek olduğunu gösteriyor.

Yapılan araştırmaya göre, listede yer alan şehirlerden 17 tanesi Brezilya’dan, 12 tanesi Meksika’dan, 5 tanesi Venezuela’dan, 3 tanesi Kolombiya’dan, 2 tanesi El Salvador’dan ve birer tanesi Porto Riko'yla Guatemala’dan oldu. Nüfusun cinayet oranına göre hazırlanan listenin birinci sırasında yer alan Meksika’nın Los Cabos şehrinde her 100 bin kişiden 112’si cinayete kurban gitti. 2. sırada yer alan Venezuela’nın başkenti Caracas’da da aynı şekilde 100 bin kişiden 112’sinin cinayet yüzünden öldüğü görülüyor. Listenin 3. sırasında ise yine bir Meksika şehri olan Acapulco yer alıyor. Turistlerin akın ettiği şehirde her 100 bin kişide 106 cinayet yaşanıyor.

Brezilya’da en çok cinayetin işlendiği kent olan Natal’da ise 100 bin kişinin kişide 102 kişi öldürülüyor. Bunun dışında Fortaleza şehri, cinayet oranında yüzde 50 artış ile bir yıl içerisinde bu sıralamaya en hızlı giren ülke konumunda yer alıyor. Karşınızda, dünyanın en tehlikeli 10 şehri:

10 - Belem (Brezilya)

9 - Guayana (Venezuela)

8 - Victoria (Meksika)

7 - Fortaleza (Brezilya)

6 - La Paz (Meksika)

5 - Tijuana (Meksika)

4 - Natal (Brezilya)

3 - Acapulco (Meksika)

2 - Caracas (Venezuela)

1 - Los Cabos (Meksika)