İçine kağıt paralarınızı, kimlik kartlarınızı kredi ve banka kartlarınızı yerleştirdiğiniz ve vücudunuz dışında bir organ gibi taşıdığınız cüzdanlar da teknolojiden nasibini aldı.

Cebimize girip de akıllı olmayan bir tek cüzdan kalmıştı. Para, kimlik kartı, kredi kartı gibi şeyler taşıyabileni dışında 512 MB RAM, dahili bir kamera ve bir Wi-Fi modemi olabilen cüzdan görmüş müydünüz? Merak etmeyin, birazdan göreceksiniz.

Volterman isimli bu akıllı cüzdan, Indiegogo üzerinde belirlediği maddi destek miktarına ulaşan başarılı projelerden birisi. Onu telefonunuzu şarj etmek için ya da kaybolduğunda Bluetooth bağlantısı sayesinde bulmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca içinde GPS ve 3G ve Wi-Fi sinyal güçlendiricisi bulunuyor.

Ürünün en ilginç özelliklerinden birisi ise kamerası. Cüzdan kayıp modundayken içine bakan birinin fotoğrafını ruhu duymadan çekiyor. İsteğe bağlı olarak takılabilen kamera özelliği, hırsızları ya da kötü niyetli insanları kıskıvrak yakalıyor.

Batarya olarak 2.000 mAh ve 5.000 mAH olarak iki farklı kapasitede bulunan ürünün fiyatı 98 dolardan başlıyor.