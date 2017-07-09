Yeni cihaz, evcil hayvan sahiplerinin en çok muzdarip oldukları konulardan biri olan hayvanlarını kaybetme sorununa çözüm getirecek.

Tüm pet sahiplerinin en büyük korkularından biri kedi ya da köpeğinin evden kaçıp gözden kaybolduktan sonra bir daha ulaşamamalarıdır. Fakat, Tractive firmasının kullanışlı yeni cihazı sayesinde bu korku sonsuza kadar yok olacak. Cihaz, akıllı telefonlarla evcil hayvanınızın takip etmenizi sağlayarak nerede olduklarını görmenize imkan veriyor. Böylece evcil hayvanınız gözden kaybolduğunda nerede olduğunu çok daha kolay şekilde tespit edebiliyorsunuz.

Tractive GPS Pet Tracker adlı bu cihaz küçük ve aynı zamanda hafif olduğu için hayvanınızın tasmasına rahatlıkla takılabiliyor. Üzerinde GPS chip bulunan cihazın bulunduğu yer bu sayede tespit edilebiliyor. Tabii cihazın takılı olduğu evcil hayvanın da. Fakat cihazı asıl özgün kılan şey, aynı zamanda koordinatların kullanıcıya gönderilmesini sağlayacak olan 3G şebeke bağlantısı ile de donatılmış olması. Böylece iOS ya da Android işletim sistemi üzerinde çalışan herhangi bir telefonla hayvanınızın bulunduğu konumunu gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorsunuz.

Evcil hayvanın harita üzerindeki konumunu görüntülemenin haricinde Tractive kullanıcıları aynı zamanda kendilerince ‘sanal güvenli bölge’ de oluşturabiliyorlar. Eğer evcil hayvanları bu bölgenin dışına çıkarlarsa, telefonlarına bildirim geliyor. Aynı zamanda hayvanlarının son 24 saat içerisinde nerelerde gezindiğini de görebiliyor ve cihazın bataryası azaldığında da bildirim alıyorlar.

Tractive cihazın kapsama alanını arttırmak için bir çok gsm firması ile iş birliği yapıyor. Firmanın takip servisi şu an itibariyle 80’den fazla ülkede hizmet veriyor. Bunlar arasında Kuzey Amerika, Avustralya, Avrupa olduğu gibi aynı zamanda Güney Amerika ve Asya da var. Cihaz 3G şebekeler üzerinde faaliyet gösterdiği için oldukça hızlı ve anlık takip güncellemeleri alabiliyor.

Tractive yeni cihazını 70$’a satıyor. Firmanın ilk nesil ürünlerine sahip olanlar 3G GPS Tracker’a geçiş yapmak isterlerse, %50 oranında indirim sağlayabiliyorlar. Aylık üyelik ücreti ise 5$.