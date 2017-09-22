Bu da Türk Usulü Black Friday: BİM’de 'Sıradan' Bir Cuma Günü

BİM, uygun fiyatlı ürünleriyle cuma günlerini bir başka yaşıyor. Sıralarda bekleyen müşteriler, kapılar açılır açılmaz izdiham eşliğinde ürünleri kapma telaşına girişiyorlar.

Türkiye’nin en fantastik marketler zincirlerinden olan BİM, bizleri daima şaşırtan görüntülere konu oluyor. Orijinal Star Wars ürünlerini satması mı dersiniz, yoksa Apple ürünlerini mi…

BİM’in bunların dışında -özellikle de annelerimiz arasında- bilinen bir başka ‘güzelliği’ daha var: Cuma günleri raflara yerleştirilen uygun fiyatlı ürünler. Eğer cuma günü sabah erkenden okula ya da işe giderken BİM’in önünde uzun kuyruklar görürseniz şaşırmayın, zira orada bulunanlar BİM’in bu güne özel olarak indirim yaptıklarını bilirler.

Kapıların açılmasıyla müthiş bir izdihamın başlaması arasında salise farkının bile olduğunu düşünmediğim ‘BİM cuma indirimleri’ konulu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.