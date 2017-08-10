2000'li yılların başlarında Brezilya'nın Novo Hamburgo kasabasında bulunan tüneller, bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Dev tembel hayvanlar tarafından yapılan tünellerin sayısı 1500'den fazla ve uzunlukları 600 metreye kadar varıyor.

Rio Grande Federal Üniversitesi'nde görev alan Prof. Dr. Heinrich Frank tarafından 2000'li yılların başlarında, Brezilya'nın küçük bir kasabası olan Novo Hamburgo'daki tüneller, insanları şaşırtmaya devam ediyor. Çoğu insanın rahatlıkla geçebileceği, bir kısmında araba sürecek kadar geniş olduğu idda edilen tünellerin, 10 bin yıl önce soyları tükenmiş olan dev tembel hayvanlar tarafından kazıldığı belirtilmiş. Bir kısım araştırmacı, böyle bir türe ait fazla kanıt olmadığı için tünellerin grup halinde çalışan armadillolar tarafından kazıldığını düşünse de hala kesin kanıtlar bulunmuş değil.

Kazı alanında, 1.500'den fazla tünel bulunmuş. Uzunlukları 600 metreye kadar varan, boyu 1,80 cm, genişliği ise 1-1.5 metre arasında değişen tünellerin kazılabilmesi için sadece en geniş tünelden 4000 metrik tona yakın toprağın çıkarılması gerekiyor. Hala tünellerin neden kazıldığı açıklanmaya çalışılsa da, şu ana kadar bu tip tünellerin bulundukları yerler Brazilya'nın Rio Grande ve Santa Catarina eyaletleri, Brezilya'nın kuzey bölgesi ve birkaç Güney Amerika ülkesinden ibaret.

Bu canlıların, tünellerin bulunduğu yerler yüzünden sadece Güney Amerika'nın bu bölgesinde yaşadığı düşünülüyor. Ancak ünlü Paleantolojist Greg McDonald'a göre tünellerin başka bi yerde bulunmamış olması, asla bulunamayacağı anlamına gelmiyor. 10 bin yıl önce yaşayan dev tembel hayvanlarla ilgili araştırmalar hala devam ediyor.