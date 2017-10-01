Bu Duvar Kağıdı Uygulaması Telefonunuzu Şık Hale Getirecek!

4K duvar kağıtlarını bedava olarak barındıran Fondo uygulaması Android'li akıllı telefonunuzu şık hale getirecek.

Akıllı telefonlarda cihazınıza uygun duvar kağıdı bulabilmek bazen cidden bağ ağrıtabiliyor. Öncelikle güzel tasarım bir duvar kağıdını bulsanız bile, sizin akıllı telefonunuzun modeline uygun değilse genişleyip daralan duvar kağıdı garip bir hale gelebiliyor. Biz de bu sorunu yaşayan takipçilerimiz için, Fondo adı verilen duvar kağıdı uygulamasını tanıtalım dedik.

Fondo'nun içerisinde yüzlerce bedava ve 4K'ya kadar olan çözünürlüklerde duvar kağıtları var. Koleksyonunu gayet hoş bulduğumuz uygulama içerisindek duvar kağıtlarını telefonunuzun ekranına uygun bir boyutta seçerek indirmenizi sağlıyor. Ayrıca her ay güncellendiğinde de sınırlı süreli gelen güzel duvar kağıtları da bulunuyor.

Ücretsiz indirebileceğiniz bu uygulamanın tek problemi biraz fazlaca reklam barındırıyor olması. Belirli bir ücret ödeyerek uygulamayı reklamsız olarak kullanabilmenizin yanı sıra, sadece premium versiyonu kullananlara özel çok hoş duvar kağıtlarını da yanında hediye ediyorlar. Yine de ücretsiz içeriğinin gayet geniş olduğunu ve yaptıkları hizmetin karşılığında en azından reklam görmek gibi bir bedelin ödenebilir olduğunu düşünüyoruz.

Uygulamayı aşağıdaki bağlantı üzerinden indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın üreticileri her ne kadar kendisi bir Android uygulaması olsa da, sundukları duvar kağıtlarının iPhone modellerinde de gayet iyi çalıştığını söylüyorlar. Yani iPhone sahibi arkadaşınıza da bu uygulama aracılığıyla bir-iki duvar kağıdı gönderip havanızı da atabilirsiniz.