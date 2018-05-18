Bu Eğitimlerle Kendi Video Oyunlarınızı Oluşturabilirsiniz!

Eminim ki birçok oyun sever bir dönem video oyunu yapma hayali içerisine girmiştir. Ancak tahmin edersiniz ki oyun yapmak hiç de kolay bir iş değil. Bu noktada sizler de önereceğimiz eğitim ile kendi video oyunlarınızı oluşturmayı öğrenebilirsiniz.

Eğer daha önce hiç video oyunu geliştirme merakına kapıldıysanız, Unity’yi duymuşsunuzdur. Şu anda internetteki en popüler mobil oyunların üçte birini destekleyen ve öncelikli olarak bilgisayarlar, konsollar ve mobil cihazlarda video oyunlarını geliştirmek için kullanılan bu platform, çok yönlü bir oyun motorudur. Bağımsız oyun geliştiricilerin çokça kullandığı bu motor, kişilere kullanım rahatlığı ve fikir kaynağı da sunar.

Sürekli olarak gelişen oyun dünyasında, tahmin edersiniz ki hız çok önemli bir faktör. Bu sebeple sizlere, 30 dakikalık dersler sunan Unity Bootcamp paketindeki eğitimleri tanıtmak istiyorum. 0 bilgiyle başladığınız bu eğitimler sonrasında, harika oyunlar yapabilecek seviyelere gelebilirsiniz. Paketin ücretini merak edecek olursanız, şu an için 19.99 dolara alıcılarını beklediğini söylemekte yarar var.

Yapısı genel olarak basit olan bu kurslara 30 dakikanızı ayırarak, siz de Unity oyun motoruyla çalışma deneyimine sahip olabilirsiniz. 5 kurs ve 10 dersin bulunduğu paket içeriğine bağlantıya tıklayarak ulaşabilir ve eğitim sonunda video oyunları ile ilgili her türlü yeterliliğe sahip olabilirsiniz.