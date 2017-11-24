Bir elin nesi mi var? Teknoloji sayesinde bir elin birçok şeyi olabilir. Siz sadece ne istediğinize karar verin.

Artık nerelerde kullanılır bilemiyoruz ama tek elinize iki adet yapay el uzvu kazandıran bu biyonik prototip, o bizim seve seve bitiremediğimiz atasözlerinden birini tarihe gömecek.

3 boyutlu yazıcı teknolojilerinin geldiği son noktada artık robotik alanında malzeme sorunu yaşamıyoruz. Bilgisayarda tasarladığımız parçaları kolayca gerçeğe dönüştürüyor ve mühendislik harikaları oluşturuyoruz.

Youbionic adındaki bir şirket, normalde insanın gelecekte birer cyborg olmasını sağlayacak teknolojiler geliştirmeye çalışan şirketlerden. Fakat bu geliştirdiği son ürün, her ne kadar detaylarıyla mükemmel dursa da işlevini sorgulamamıza neden oldu.

Guitar Hero oyununu daha hızlı oynardım, aynı anda 4 bardak taşırdım gibi önerilerinizi duyar gibiyiz. Ayrıca duymak istemediğimiz bazı önerileri de yaptığınızın farkındayız.

2.100 dolarlık fiyatıyla (Bakın iPhone X yerine 3 tane bundan alabilirsiniz) dikkat çeken yapay uzuv yükseltmesi, mevcut eliniz ya da onun kemikleri kadar dayanıklı değil. Yani bir insan kadar yük taşımak adına yapılmamış. Bu minvalde işin biraz şov olduğunu belirtmek lazım.

Her bir elin baş parmak haricindeki 4 parmaktan ikisine bağlandığı bir sistem sayesinde elleri kontrol etmeniz mümkün oluyor. Elbette istediğiniz kadar hassas davranamıyorsunuz. Her ne kadar amaçsız bir ürün gibi dursa da bu eller, 3B baskı teknolojilerinin geldiği noktayı gösteriyorlar.

Hadi gene de aklınızda bu ellerin nerelerde kullanacağına ilişkin uçuk kaçık fikirler varsa, sizi yorumlara bekliyorum.