Bu Eldivenler, Street Fighter'ı Gerçek Hayata Taşıyor!

Allen Pan isimli bir hayran, üzerinde hareket sensörleri bulunan ve hareketi algılayıp ateş topu çıkmasını sağlayan bir eldiven geliştirdi.

Takashi Nishiyama ve Hiroshi Matsumoto tarafından tasarlanan Street Fighter, Capcom şirketinin Ağustos 1987'de ilk olarak piyasaya sürdüğü ve geniş bir oyuncu kitlesini peşinden sürükleyen video oyunudur. Her karakterin bir hikayesi olmasından dolayı, üzerinde çok emek verilmiş bir oyundur. Üstelik 80-90 kuşağının pek azı bu oyunu hiç oynamadım diyebilir.

İşte bu efsane oyunun efsane karakterlerinden biri olan Ryu'nun "Hadouken!" çekmesi de bu kuşağın belki de ömür boyu unutamayacağı hareketlerdendir. Yıllardır oynanan oyunun etkisinden hala çıkamamış birileri olacak ki ateş topu yapma fikriyle yola çıkmışlar.

Allen Pan isimli bir adam elektrikli çakmak parçaları ve bazı diğer malzemeleri kullanarak, bir hareket algılayıcının otomatik olarak tetiklediği korkunç bir ateş patlaması oluşturan özel bir çift eldiven oluşturdu.

Güvenlik açısından evde denemeyin uyarısı yapıp, bu muhteşem alev topu eldivenlerinin nasıl yapıldığına göz atmak istersiniz diye bu çılgın arkadaşların çektiği videoya biraz aşağıdan ulaşabilirsiniz.