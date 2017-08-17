Bir çoğumuz emoji gönderirken ikinci bir kez düşünmeyiz. Hoşumuza giden emojileri gözümüzü bile kırpmadan göndeririz. Fakat, her ne kadar hoşumuza gitse de bu emojilerin bazıları, bazı ülkelerde hoş karşılanmayabiliyor.

Emojinin dünyanın en hızlı büyüyen dili olduğunu düşünecek olursak, emoji dilinde neyin münasip, neyin hoş karşılanmadığını bilmekte fayda var.

Bazı kültürlerde kullanmanız durumunda sizi zor duruma sokabilecek dört adet emojiden bahsedeceğiz bu yazıda.

Boynuz Emojisi

Sorunlu olduğu bölgeler: İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Küba, Uruguay.

Sorun Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere 'boynuzlu' anlamını çağrıştıran bu emoji Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Küba, Uruguay, Yunanistan ve İspanya'da pek hoş karşılanmıyor. Emojinin İtalya gibi bazı Akdeniz ülkelerindeki bir diğer anlamı ise kötü şans ve kem gözler senden uzak olsun meyanında. Kullandığımız ülkeye dikkat edelim lütfen.

El Sallama Emojisi

Nerede Sorunlu ?

Çin’de

Peki Sorun ne ?

Emojipedia’nın editörü Jeremy Burge’e göre bazı kütlülerde pek arkadaşça bir anlam ifade etmiyor. “El sallama emojisi Çin’de, agresif bir işaret olarak kullanılabiliyor. Çin’de kullanıldığında ‘Artık arkadaş değiliz’ gibi bir anlama gelebiliyor” diyor Burge.

Kalkık Baş Parmak Emojisi

Sorunlu olduğu bölgeler : İran, Irak, Afganistan ve Nijerya.

Sebebi ise emojinin bu bölgelerde ‘üzerine otur’ gibi nahoş bir anlama geliyor olması. Pek hoş değil.

Barış İşareti Emojisi

Nerede sorunlu?

İngiltere’de.

Neden?

Bir çok yerde barış işareti anlamında kullanılan bu emoji İngiltere’de ‘S… git’ anlamına geliyor.

Olur da, olumsuz anlam ifade eden kültürlerde yaşayan arkadaşlarınıza yanlış emoji gönderme gafletinde bulunmayasınız diye, önceden haberdar edelim istedik. Tercih size kalmış.