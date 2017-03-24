Bu Fırsat Kaçmaz: PES 2017 30TL Oldu!

PlayStation Store’da “Haftanın İndirimi”ne giren Pro Evolution Soccer 2017, 29.99TL’ye düştü!

FIFA serisiyle beraber dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Pro Evolution Soccer, yani PES, PlayStation’da muhteşem bir indirime girdi. PS Store’da her hafta farklı oyunlara indirimin uygulandığı “Haftanın İndirimi” olarak lanse edilen sisteme eklenen PES 2017, PlayStation 4 kullanıcıları için 119TL’den 29.99TL’ye düştü.

PlayStation dünyasında 30TL’ye oyun bulmak zor iken bu oyunun PES 2017 olması ise “Her oyuncu bu fırsatı kaçırmamalı” dedirtecek kadar önemli. Çünkü gerek PlayStation Cafe dediğimiz oyun mekanlarında gerekse evlerde PES oynamak fazlasıyla yaygın.

Eğer siz de bu hafta bitmeden bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız buradaki bağlantıdan oyuna ulaşabilirsiniz. Bu arada bu indirimin 30 Mart 2017'ye kadar geçerli olduğunu belirtmiş olalım.