Bu Fotoğraf OnePlus 5T'yle mi Çekildi?

OnePlus'ın yeni telefonu olacağı söylenen 5T ile ilgili söylentiler bitmiyor. Şirketin kurucu ortağı Carl Pei, Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafla beklentileri tekrar alevlendirdi.

iPhone X'dan sonra akıllı telefon piyasasının en çok konuşulan cihazlarından birisi olan buna rağmen henüz teyit edilmeyen OnePlus 5T ile ilgili yeni söylentiler yayılmaya başladı. Carl Pei tarafından paylaşılan bir fotoğraf, şimdiye kadar teknik özellikleri ve görüntüsüyle ilgili olarak ipuçlarına sahip olduğumuz 5T'yle ilgili dedikoduları tekar ateşledi. Pei, paylaştığı bir portre modu fotoğrafıyla 5T'nin kamerasını öven bir paylaşımda bulundu.

Bilindiği gibi portre modu arka planı bulanıklaştırarak odaklanan nesneyi öne çıkarıyor ve kullanıcıya bir DSLR deneyimi yaşatıyor. OnePlus, kullanıcılar için bu deneyimi daha önce 5 modeliyle sunmuştu. OnePlus 5'de, kullanıcılara 1.6x optik zoom sağlayan ve yukarıdaki gibi portre modu fotoğraflar çekebilen 20 MP + 16 MP kamera bulunuyordu. Söylentilere göre OnePlus, yeni amiral gemisinde işi biraz daha yukarı taşıyarak 20+20 MP'lik iki kamera kullanacak. Ayrıca Pei'nin paylaştığı tek fotoğraf bu değil. Kısa süre önce yine Twitter'dan düşük ışıkta çekilmiş bir disko topu fotoğrafı paylaşarak, fotoğrafı çeken kamerayı övmüştü.

Öte yandan şirketin CEO ve kurucularından Pete Lau da, paylaştığı bazı fotoğraflarla dikkatleri kamera üzerine yoğunlaştırdı. Bizim şimdiye kadar anladığımız OnePlus'ın yeni ürününde kameraya oldukça önem verdiği. Ayrıca yine şirket, sosyal ağ üzerinden bugün paylaştığı bir fotoğrafla hayranlarına "Bizim telefonlarımızın ortak noktası nedir?" sorusunu sordu.

Bu şifreli tweet 5T'de kulaklık jakının olacağının işareti olabilir diye düşünüyoruz. Bu arada eğer OnePlus 5T ile ilgili teknik özellikleri ve görselleri merak ediyorsanız aşağıya bırakıyoruz: