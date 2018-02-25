Bu Fotoğraflar Dünyaya Bakış Açınızı Değiştirecek

Yaşadığımız Dünyaya farklı bir gözle bakmamıza neden olacak fotoğraflar, eminiz gözlerinizi mest edecek.

Doğal dünya göz alıcı güzelliklerle dolu bir yer. Her yıl, en iyi manzara fotoğrafları kapsamında ise yarışmacılar dünyanın çarpıcı güzelliklerini bizim için fotoğraflıyorlar. Farklı doğa ve hava olaylarını, dağları, denizleri ve ovaları uygun ışık ve zamanda yakalayan peyzaj fotoğrafçıları bu kapsamda gerçekleştirilen 2017 Uluslararası Peyzaj Fotoğrafçısı yarışmasında yarıştılar. Aşağıdaki içerikte ise sizlerle bu fotoğraflardan bazılarını paylaştık. Güçlü dağlara, izolasyon sahnelerine, renk ve ışık dengelerine dikkat çeken fotoğraflar, şu an kalkıp dünyayı dolaşmak istetecek cinsten.

Cristiano Xavier/Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Lençóis Maranhenses'ten çekilen bufotoğraf, havadan fotoğraf ödülünü kazandı.

Marcio Cabral/Brezilya'daki Veadeiros Ulusal Parkı'ndaki bu fotoğraf, en uzun soluklu fotoğraf ödülünü kazandı.

Huibo Hou/New Mexico'nun Bisti Wilderness Area'sı gösterilen fotoğraf yarışmada 3. oldu.

Huibo Hou/Bu fotoğrafta ise Yellowstone Milli Parkı'nın kış aylarında ki hali çekilmiş.

Huibo Hou/Hou tarafından yapılan bu çekimde park, kar ve sessizlikle örtülüyor.

Huibo Hou/Yellowstone'dan gelen fotoğrafta ise izolasyon duygusu aktarılmak isteniyor.

Alex Nail/İzlanda'daki Güney Yaylaları'nda çekilen bu fotoğraf, en iyi dağ fotoğrafı ödülünü aldı.

Cosmin Stan/Romanya'daki Ciucas Dağları Milli Parkı'ndaki bu rüzgarlı fotoğraf, kar ödülünü kazandı.

Adam Gibbs/Squamish'teki Watersprite Gölü'nde çekilen fotoğraf, yarışmada 2. oldu.

Adam Gibbs/Bu fotoğrafta ise British Columbia'daki Fairy Lake gösteriyor.

Adam Gibbs/Fotoğrafta British Columbia'daki Seymour Bölge Parkı ve üzerindeki muhteşem bulutlar gösteriliyor.

Max Rive/Burada ise Arjantin'de Monte Fitz Roy gösterilmek isteniyor.

Max Rive/Cerro Torre arka planının gösterildiği fotoğrafta, yarışmayı kazananlar arasında yerini aldı.

Max Rive/İsviçre Alpleri'nin göz alan, çarpıcı fotoğrafı.