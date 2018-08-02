Galaxy S10 Konsepti, Cihazı Bekleyenleri Heyecanlandırdı

Arz-talep dengesinin de sebebi ile her yeni aya, yeni bir akıllı telefon tanıtımı ile başlamak artık hepimiz için olağan oldu. Ancak özellikle Samsung ve Apple gibi markaların çıkaracak oldukları cihazlar, bizleri ayrı bir heyecanlandırıyor.

Xiaomi, Huawei ve diğer markaların da hızla büyüdüğü artık herkes için ortak bir algı. Ancak alışkanlıklardan mıdır, yoksa gerçekten sahip oldukları başarıdan mıdır bilinmez Samsung ve Apple, çoğumuz için ayrı bir yerde. Bu noktada markaların çıkaracak oldukları cihazlar da bizleri heyecanlandırıyor.

Galaxy S10 ve Galaxy S10+ hakkında şimdiye kadar çeşitli detay ve bilgilere yer verdik. Her yıl daha iyisini yapmaya çalışan firma, muhtemelen 2019 yılında büyük bir patlama yaparak müşterilerini mest edecek. Yukarıya eklediğimiz videodaki gibi görüneceği düşünülen cihaz, eğer gerçekten bu şekilde piyasaya sunulursa, birçok Samsung sever cihazlarını bu ürün ile değiştirecektir.

Kesin bir yargıya varmak için henüz çok erken olsa da telefonun önümüzdeki 5 ay içinde netlik kazanması ve kullanıma sunulması bekleniyor. Şu ana kadar herhangi bir sızıntı görüntü ile karşımıza gelmeyen S10’un yukarıdaki videosu da bir tasarımcının hayal gücünden çıkmadır. CES 2019 lansmanında tanıtılacağı söylenen Galaxy S10’u, planlar doğru ilerlerse Ocağın ilk haftalarında görebileceğiz.