Bu Garip Görünümlü Uçak, 1 Nisan Şakası Değil

Ortada dolaşan birçok Nisan 1 şakasından sonra GE'nin yeni uçağını da öyle sanabilirsiniz. Ancak, bu yeni uçak motorları yalnızca yakıt tasarrufu için kullanılacak.

Tüm yıl boyunca, ortada dolaşan birçok sahte haberle birlikte '1 Nisan'dan sonra bile ortada dolanan gerçek haberlerin bile 'birer şaka' olduğunu sanıyoruz. Aşağıda göreceğiniz video, bir Boeing 747-400'ün kalkış videosu. Ama videoda bir şeyler gerçek gibi görünmüyor. Bir motor diğerlerinden çok daha büyük görünüyor.

Bu birisinin mizah anlayışı mı? Hayır, değil. Çünkü, uçağın ilk videosu iki hafta önce yayınlandı. Bu durum onun yerine, GE Aviation'ın 13 Mart tarihli yeni GE9X motor testini kutlama uçuşu. Boeing, yeni 777X serisi ile gücüne güç katmaya devam ediyor.

GE'nin bir basın açıklamasında dediği üzere: "Uçak ve motor tüm testlerini tamamladı. Test, uçağın sonraki uçuşlarda ilerlemesini sağlayan operasyonel ve fonksiyonel özellikleri doğruladı." Motor garip görünüyor. Çünkü, 747 çapından çok daha büyük.

GE9X'in ön fanı, Michelangelo'nun 'David' heykelinin yüksekliğinin üçte biri kadar, 134 inç çapında. Ayrıca GE'nin açıklamasına göre, bu motor; Amerikan'ın ilk insanlı uzay roketinden daha güçlü. Amaçları yakıt verimliliği. Bu yeni teknolojiyle birlikte GE, %10 tasarruf edeceğini söylüyor. 777'nin sadece iki motoru var. Havayolu şirketlerinde artık kullanılmayan 747'nin de, dört motoru vardı. 2020 yılına kadar hizmete girmeyecek olan GE9X, üç küçük motorla birlikte çok garip görünüyor.