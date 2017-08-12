Perseid Meteor Yağmuru Bu Gece Çıplak Gözle Görülebilecek

TÜBİTAK'ın açıklamasına göre meteor yağmurlarınden Perseid, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece, yani bu gece gözlemlenebilecek.

Perseid ilk kez 1862 yılında keşfedildi ve 1990'lı yılların ardından tekrar dünyada görülmeye başlandı. Perseid meteor yağmurları o denli yoğun oluyor ki, teleskop gibi araçlara ihtiyaç duymadan, çıplak gözle bile görebiliyoruz. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Araştırmacısı Hasan Esenoğlu, bu gece gerçekleşecek olan Perseid meteor yağmurlarının en yüksek seviyelere ulaşacağını belirtti.

Swift-Tuttle adlı kuyruklu yıldızdan koparak Perseid göktaşı yağmurunun oluştuğunu söyleyen Esenoğlu, gerçekleşecek meteor yağmurunun "görsel şölen" olacağını dile getirdi. Böylesi bir görsel şölenin izlenilmesi ve ilgilenilmesi gerektiğini vurgulayan Esenoğlu, meteor yağmurlarının evreni daha iyi tanımamıza yardımcı olacağını belirtti.

Ayrıca kopacak bazı göktaşı parçaları mercimek büyüklüğünde de olsa yeryüzüne düşebilir. Perseid'in ısısı 2 bin dereceye çıkabilir ve atmosferdeki ısınmadan ve sürtünmeden dolayı meteorlar normal ortamda soğukken kırmızı, ısındığında ise beyaz ışık üretecek. Üstelik dünyanın her yerinden veri elde edilebileceği için oldukça önemli bir meteor yağmuru olduğunu söyleyebiliriz.

Yapılan açıklamalarda göktaşı yağmurunun tüm gece izlenebileceği belirtildi. Yıl içerisinde çok fazla karşılaşılan göktaşı yağmurlarının sayısı pek az sayılmaz ve Esenoğlu, bir sonraki göktaşı yağmurunun 4-17 Aralık'ta meydana geleceğini söyledi.