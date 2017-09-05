Güneş Sistemi'nin en büyük 4 gezegeninden biri olmasına rağmen, 4.3 milyar kilometre uzaklıkta olmasından dolayı gözlemlenmesi oldukça zor olan Neptün, bu gece rahatlıkla görülebilecek!

5 Eylül 2017, yani bugün görmek isteyenler için Neptün gezegeni oldukça görülebilir hale gelecek. Gün içerisinde Güneş'imizin bizim bakış açımıza göre arkasında kalan Neptün, Güneş Sistemi'ndeki en büyük 4 gezegenden biri olmasına rağmen uzaklığından dolayı güçlü teleskoplar dışında gözlenmesi normalde çok zor. Ancak görüş açımızdan Güneş'in çıkmasıyla birlikte Neptün gezegeni bu gece oldukça görülebilir hale gelecek!

Gezegenimizden 4.3 milyar kilometre uzaklıkta olan Neptün gezegeni Güneş Sistemi'nin en büyük ve en parlak gezegenlerinden biri. Normal zamanlarda konumundan dolayı izlemek zor olsa da bu mavi devi bu gece rahatlıkla gözlemleyebileceğiz. Uzmanlar gözlemlemek isteyenlerin bir dürbün veya teleskop yardımıyla batı tarafında, kova takım yıldızının hemen aşağı tarafına bakmalarının yeterli olacağını belirtiyorlar. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki haritayı kontrol edebilirsiniz.

"Neptün'ün bu geceki konumunu bu haritadan faydalanarak bulabilirsiniz. Haritaya göre Neptün, Aquaris ya da Kova Takım yıldızı olarak bilinen, takım yıldızıyla hemen bitişik olarak geçecek"

Güneş Sistemi ve astronomi ile ilgilenen arkadaşların bu gece bu görüntüyü kaçırmamasını öneriyoruz. Eğer imkanınız varsa yüksek ve şehir ışıklarından uzak bir yerde gözlemlemenizi öneriyoruz. Ancak yine de uzmanlar daha güvenli yerlerden gece geç saatlerde gözlemlenebileceğini belirtiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu gece Neptün'ü izleyecek misiniz?