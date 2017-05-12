Bir İddia Daha: Galaxy S8, Ekranı Açıkken Hızlı Şarj Olmuyor

Yapılan bir test sonucunda Galaxy S8'in kapalı ekranda şarj olma süresinin, açık ekranda neredeyse ikiye katlandığı anlaşıldı.

Akıllı telefon modellerinde yer alan USB Type-C girişi ve hızlı şarj destekli yeni nesil bataryalara artık fazlasıyla aşinayız. Eski şarj teknolojilerine nazaran bataryalarımızı daha tabil bir şekilde ve kısa sürede dolduran sistemin kullanıcı dostu olduğunu belirtmekte fayda var.

Android dünyası üzerine yaptığı haberlerle tanınan Phandroid’in Samsung’un yeni amiral gemisi hakkında ortaya attığı iddia gayet ciddi: Telefonun ekranı şarj işlemi esnasında açıkken cihaz, dolum işlemini beklenilenden çok daha yavaş gerçekleştiriyor. Hatta bu hızın eski şarj sistemlerindeki hızlar kadar düşük olduğu da ayrıca belirtiliyor.

Elbette bir telefonu şarjdayken aktif olarak kullanmak şarj sürenizi uzatacaktır. Ancak söz konusu iddia böyle basit bir dayanakla gelmiyor. Yapılan testte ekranı kapalı olan bir Galaxy S8, %0’dan %100’e 1 saat 37 dakika gibi kısa bir sürede ulaşıyor. Ancak ekranı açık bırakılan cihazın aynı orandaki şarj süresi 3 saati buluyor. 3000 mAh batarya ile gelen S8’de durum böyleyken, abisi S8 Plus’ta sürenin daha da uzayacağı söylenebilir.

Bir kullanıcının söz konusu şarj süresi boyunca telefonu sürekli kullanması durumuna nadir rastlanır. Samsung’un bu yavaşlatmayı bilinçli olarak yaptığını da düşünebiliriz. Nitekim şarjdayken kullanım esnasında cihazın fazla ısınmasını engellemek adına önlem alınmış olabilir. Yaşanan Note 7 krizinden sonra firmanın bataryalara ne kadar özen gösterdiğini çok iyi biliyoruz.

Durum ne olursa olsun, Samsung’un böylesine yüksek fiyatlı bir amiral gemi telefonu ile sunduğu şeyler daha kapsamlı olmalıydı.

GÜNCELLEME: Söz konusu iddialar kablosuz hızlı şarj platformu için değil, haberin girişinde belirttiğimiz gibi USB Type-C tabanlı hızlı şarj için ortaya atılmıştır. Manşet görselleri düzeltilmiştir.

Eğer siz de bir Galaxy S8 kullanıcısı iseniz, şarj iddiası hakkındaki izlenimlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca hemen aşağıda bulunan sağlamlık testi videomuzu da izlemeyi unutmayın.