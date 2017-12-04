Hepinizin bildiği üzere GIF dosyalarında ses bulunmaz. Fakat bir Twitter kullanıcısının paylaştığı GIF, pek çok kişinin ses duyduğunu söylemesi ile bir anda internette viral oldu.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan GIF, sosyal medyada bir anda viral olarak yayılmaya başladı. Nedeni ise GIF’i izleyenlerin ses duyduklarını söylemeleri. Ancak GIF’de yapısı gereği herhangi bir ses bulunmuyor.

Neden bazı insanların hiçbir ses olmayan GIF’te ses duyduklarını açıklamadan önce siz de aşağıdaki tweette GIF’i bir izleyin.

Sonuç? Siz de elektrik direği yere vurduğunda oluşan titreşimlerin sesini duydunuz mu? Eğer duymadıysanız herhangi bir sorun yok. GIF dosyalarında ses bulunmaz. Eğer bir ses duyduysanız gene bir sorun yok, yalnızca beyniniz size illüzyon yapıyor.

İnsanlar genellikle duyuların birbiri ile bağımsız çalıştığını düşünür. Ancak beynimiz gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini aynı anda işlemektedir. Bu nedenle büyük kütleli bir nesne yere sert bir şekilde vurduğunda beynimiz ses çıkaracağını düşünüp bir illüzyon gerçekleştirmektedir.

Sussex Üniversitesi’nden Profesör Julia Simner, titreşim oluşturan ve ritmik hareketlere sahip görüntülerin ek algısal deneyimler oluşturabileceğini belirtiyor. GIF, bu tanıma tamamen uyuyor ve beynimiz böyle bir görüntünün gerçekte oluşturabileceği sesi var olmadığı halde kendisi yaratıyor.