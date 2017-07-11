Uzun süreli olarak ayakta durmak zorunda kalan işçilerin dinlenmeleri için geliştirilen tasarım, aynı zamanda yer tasarrufu sağlıyor.

İki firma işbirliğinde geliştirilen ergonomik, giyilebilir ‘sandalye’ ile istediğiniz yerde, dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuz anda oturabileceksiniz. Noonee adlı Alman firması ile İsviçre’li Sapetti tasarım danışmanlık firması iş birliği ile tasarlanan oturak, sıradan sandalyeler gibi değil.

Mühendislik plastiği olan poliamid gibi maddelerden yapılan sandalye, birkaç şeritle ayağa bağlanıyor. Ayak üzerinde bulunan bir düğmeye basılınca bu şeritler otomatik olarak yerine oturuyorlar. Böylece cihazı vücuduna takan işçiler ihtiyaç duyduklarında ellerindeki işi yapmaya devam ederlerken aynı zamanda dinlenebiliyorlar.

‘Sandalyesiz Sandalye’ konsepti, işçilerin uzun süreli olarak oturmalarını gerektiren, fakat normal sandalyelerin engel teşkil ettikleri durumlarda kullanılabilir. Bu duruma en belirgin örnek, otomobil sanayinde kullanılan montaj hattı ya da üretim hatları olabilir. Çalışanın yorgunluğunu gidermesine yardımcı olan araç, yaralanma ihtimalini düşürerek verimliliği arttırıyor.

Diğer benzeri modeller güç egzersizi maksadıyla piyasaya sürülmüş olmakla birlikte Sandalyesiz Sandalye’nin mucidi Keith Gunura kendi tasarımının temel olarak farklı olduğunu söylüyor. “Sandalyesiz sandalye bir oturak desteğidir. Harici iskelet olmaktan çok, bir araç olma özelliği taşır” diyor.

Mucit, aracın dünya çapında bir çok sanayi alanında çalışanlara nefes almalarını sağlayacağını umuyor. Gunura “Her zaman için insanlara yardımcı olacak bir şeyler bırakmak istemiştim ardımda. En azından ufak da olsa dünyada değişikliğe yol açacak bir şey” dedi.