Samanyolu Galaksisi'nin manyetik alanını paylaşan Avrupa Uzay Ajansı, büyük ölçekli sanatı gözler önüne seriyor.

Güneş'in ve Dünya'nın da içerisinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin manyetik açıdan nasıl göründüğünü hiç düşündünüz mü? Büyük patlamadan beri sürekli hareket halinde olan galaksimiz, tıpkı diğer galaksilerde olduğu gibi radyasyonla kaplı halde. Bu radyasyonu görmek için 2009 yılından 2013 yılına kadar gökyüzünü tarayan Avrupa Uzay Ajansı’nın Planck uydusu, bu taramalar sonucunda Samanyolu’nda toz emisyon yoğunluğuna göre bir manyetik alan görseli çıkardı.

Bu görsel bizim de içerisinde bulunduğumuz devasa bir galaksinin manyetik enerjisini gösteriyor. Güneş ve milyarlarca yıldızın dışında gezegenler, uydular, asteroidler ve hatta en küçük toz tanesinin bile manyetik enerjisinin etki ettiği görsel, Samanyolu’nun ne kadar beklenilmez ve değişken bir yapısı olduğunu gösteriyor.

Bir sanatçının ellerinden çıkmış gibi gözüken bu fotoğraf aslında evrenin içerisinde bulunan kaosun arkasında yatan sanatı gözler önüne seriyor.