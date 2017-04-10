Dünyanın En Büyük ve Pahalı Süperyatı Aslında Bir Yük Gemisi

Süperyat olmaya hazırlanan yük gemisi, hurdaya çıktıktan sonra hayatının en büyük değişimine uğrayarak, çok yüksek paralardan satılmaya hazırlanıyor.

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki bu yatların sahipleri, öyle böyle zengin insan değiller. Sonuçta bir gemi almak, hele de bir de bu süper yat sınıfındaysa gerçekten çok büyük fiyatlara mal olabiliyor.

Süper yat denildiği zaman akla ilk gelenler özel güneşlenme alanları, dev havuzlar ve lüks yaşam denildiğinde aklınıza gelecek her şeyin bulunduğu bir araç oluyor.

Görüntü olarak süper yatlarla yakından uzaktan ilgisi olmayan Kilkea Arctic, aslında son derece iri boyutlarda eski bir yük gemisi. 81 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde olan gemi, dış görünüm olarak hurdaya çıkmaya hazır, soyulmuş bir gemi olarak gözüküyor. Şu anda Card tersanelerinde dönüşüm sürecinde olan gemi konteynır gemisi olmasına rağmen, yakın bir zamanda muhteşem bir süper yat olacak. Shackleton Superyachts tarafından satın alınan hurda gemi, Bannenberg & Rowell Designs tarafından iç ve dış olmak üzere baştan tasarlanacak ve ardından yeniden satışa sunulacak.

Bu geminin çok önemli bir özelliği bulunuyor. Tasarlandığında şimdiye kadar tasarlanmış en büyük ve en abartılı süper yat olacak Kilkea Arctic, çoğu süper yattan çok daha uzun süre kuzeyde ve güneyde seyahat edebilecek. Ancak gemi bir buzkıran gemisi olmadığı için mürettebatın, eğer geminin sonunun Titanic’e benzemesini istemiyorlarsa çok dikkatli olmaları gerekiyor. Hiçbir yakıt almadan 30 gün boyunca denizde hareket edebilen Kilkea, gemi sahibinin kararına bağlı olarak artırılacak şekilde 36 yolcu misafir edebilecek.

Yatın ön tarafında helikopter alanı bulunacak ve geminin ortalarında şezlongların bulunduğu bir havuz her daim hazır olacak. Geminin tüm seferleri soğuk iklimlere olmayacağı için havuz, gemiye güzel bir tat katmış diyebiliriz.

Gemi, yük gemisi olsa dahi düşük yakıt tüketimi üzerine odaklanılarak yenilenmiş. En yüksek hızda 15.4 knot yapacak gemi, normalde 12 knot seyirde gidecek. Gemide toplamda iki ayarlanabilir pervaneyi çalıştıran 4 dizel motor yer alırken, eşleştirilmiş 4 elektrik jenaratörü geminin elektriğini sağlayacak.

Kilkea’nın adını değiştirmek için gemiyi satın almanız gerekiyor. 72 milyon dolarlık fiyat etiketini ödedikten sonra geminin ismini özgürce değiştirebilirsiniz. :)