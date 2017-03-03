Şu sıralar internetin yeni bir fenomeni var. Twitter’da Social_Brains isimli bir kullanıcı, beynimizin bizimle adeta alay ettiği bir görsel paylaştı.

Aşağıdaki görsele şöyle alıcı gözle bir bakın. İyice bakın. Çileklerin kırmızı renkte olduğunu düşünüyorsunuz (hatta gördüğünüzü iddia ediyorsunuz) değil mi?

Şimdi de aşağıdakine bir bakın. Görselin hangi renklerden oluştuğunu hemen sağ tarafında yer alan sekmeden görebilirsiniz. Anlayacağınız üzere görselde bir tane bile kırmızı piksel bulunmuyor.

Peki buna sebep olan şey ne? Cevap renk sabitliği.

Renk sabitliği, insanlarda bir optik illüzyon yaratan ve daha önceden aşina olduğumuz bir nesneyi, ışığa ya da rengine bakmadan aynı renkte görmemize sebep olan bir algı türü. Görselde yaşadığımız sorun da tıpkı bu. Aşağıdaki fotoğrafta bulunan çileği daha önce onlarca kez görerek test edip onayladığımız için bu bilgi artık beynimize yer etmiş durumda.

Hatırlarsanız birkaç yıl önce renklerinin ne olduğunu ayırt etmekte zorlandığımız bir elbise internette fenomen olmuş ve herkes ayrı bir kafadan fikir belirtmişti. Oradaki renklerin farklı görünmesinin sebebi de tıpkı burada belirttiğimiz ‘renk sabitliği’ durumuydu.