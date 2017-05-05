Bu Görseller, Çok Yanlış Şeyler Düşünmenizi Sağlayabilir!

Resimlerle ilizyon yapmayı seven birçok insan var. Bugün sizlere bu konuda başarıya ulaşmış iki kişinin görselini gösteriyoruz.

Sosyal ağların artması ile birlikte her gün milyonlarca fotoğraf çekilip, sosyal hesaplara yükleniyor. Bu fotoğraflar arasında bazı arkadaşlar, göz yanılmasını kullanarak muziplikler yapmak istiyorlar. Gözümüz bazen bize yanlış bilgiler verir. Optik yanılsama denilen bu olay, gördüğünüz şeyle beyninizin sizin için yarattığı görsel farklı olarak göstermesine sebep oluyor. Bu yüzden de kısa bir süreliğine de olsa çok daha farklı bir görsel gördüğümüzü düşünüyoruz.

Bu durumu kullanmak isteyen Redditor Summerie, arkadaşıyla beraber yeni bir fotoğraf paylaştı. Hızlı bir şekilde bakıldığında adamın çıplak bir fotoğrafı olduğunu gördüğümüz fotoğraf, aslında çok daha terbiyeli gözüküyor. Adamın elinin bulunduğu konum ve kadının ayaklarının adamın üzerinde bulunmasının beynimizi yaktığı bu fotoğraf gibi birçok farklı fotoğraf da bulunuyor.

Bu fotoğrafın dışında yukarıdaki tweet'te beyin yakan bazı görseller yer alıyor. Burada, bir kızın inanılmaz kol boyunun olduğunu görüyoruz. Aslında, konu tabii ki de böyle değil. En güçlü bilgisayardan bile daha güçlü işlem gücüne sahip beynimizin bu görselleri gördüğünde şaşırması, ayrıca şaşırılması gereken bir durum.