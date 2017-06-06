Bu Görüntü Başka Bir Gezegenden Değil, Dünyamızdan!

Uluslararası Uzay İstasyonundan bir astronotun çektiği bu volkanik görüntüler dikkat çekti.

Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunan bir astronot, 1 Ocak tarihinde Meidob volkanik alanının fotoğrafını çekti. Bu yeni, sanki dünyamızdan olmayacak kadar uzaylı fotoğrafta dikkat çeken şey ise yeni volkanik çıkış noktalarıydı.

Fakat NASA tarafından 5 Haziran tarihinde yayınlanan bu fotoğraflar dünyamızdandı. Fotoğraflanan alan Sudan'da bulunan Meidob volkanik bölgesine aitti. Bu yaklaşık 5000 kilometrekarelik, 700 çıkış noktasına sahip alanda aktif volkanik hareketler gözlemleniyor. Bu aktif volkanik hareketler lav kubbeleri, kraterler ve çıkış noktaları oluşturuyor. Bazı çıkış noktalarının 6 milyon yaşında olduğu belirtiliyor. Jeolojik olarak bakıldığında 6 milyon yaşlarının oldukça küçük olduğunu gösteriyor.

Bu kurak, kayalık alan volkanik aktiviteleriyle dikkat çekiyor. "Maars" adı verilen sığı kraterler sıcak magma suya deyip patladığında oluşuyor. Lav kubbeleri, magma yerden çıkarken etrafını doldurmasıyla oluşuyor. Konik görüntüler ise bildiğimiz volkan şeklinde.

"African Earth Sciences" dergisine göre Meidob volkanik bölgesi yaklaşık 5-7 milyon yıl önce oluştu. Bu alanda yaşanan son volkanik püskürmelerin milattan önce 3000 yıllarında gerçekleştiği biliniyor.