Bu Görüntüler Yüzünden Sonraki Kabusunuz Arıları Konu Alacak

Arı kovanlarının ne kadar büyüyebilecekleri konusunda sağlam öngörüleriniz mi var? Belki bir futbol topu ya da küçük bir elektrik trafosu kadar. Bir evin deposunu kendi yuvası haline getiren dev bir kovandan söz etsek?

ABD’nin Lousiana eyaleti, arıların ve özellikle eşek arılarının hayati tehlikelere neden olduğu bir bölge. Hani şu zamanında Hollywood yapımı amatör korku filmlerinin konusu olan katil arılar da burada yaşıyorlar.

Arılar diğer yandan ekosistemimizin vazgeçilmez bir parçası konumundalar. Yaptıkları şeyler o kadar mucizevi ki, dünya üzerindeki yaşamın devamlılığını bir bakıma onlara borçluyuz. Ancak ne yazık ki bir araya geldiklerinde, bu mesele bizim için o kadar da tatlı olmuyor. Bir ya da iki tanesi neyse, bir kovan arıyla karşı karşıya geldiğiniz an en yakın hastaneyi düşünmeye başlayabilirsiniz.

Profesyonel arıcı ve ilaçlayıcısı Jude Verret, 12 yıldır olmadık yerlerden biten arı kovanlarını temizliyor. Bu nedenle bu ufak kahramanları oldukça yakından tanıyor. Mesleğinin sıradan bir gününde hiç de sıradan olmayan bir iş teklifi alan Varret, gene bir kovanı olmaması gerektiği yerden sökmek için iş başı yapıyor.

Bir evin deposunu mesken edinmiş eşek arısı kovanı, Varret’ın 12 yıllık meslek hayatında gördüğü en büyük kovanmış. Kendisi o görev sırasında yaşadıklarını aşağıdaki gibi video haline getirdi:

Videodaki sesin yoğunluğundan arı nüfusunun yoğunluğunu tahmin etmek zor olmamıştır. Varret’in sabahları yürek yediğini ve o üzerindeki incecik kıyafete güvenip deli cesaretiyle kovana daldığını gördük. Bizim izlediğimiz videodaki işlem tam 45 dakikasını almış. Her tarafın arılar ve balla kaplı olduğu, oldukça ölümcül bir 45 dakika…

Normalde gözlerden uzak yerlere yuvalar inşa eden Vespula squamosa türündeki arılar, Lousiana’daki bu örnekte uzmanları da şaşırttı. Varret ise bu görevin sonunda hak ettiği pozu şöyle verdi: