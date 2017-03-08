Yağmurlar Tedavisi Zor Bazı Bakterileri Dünyaya Yağıyor!

Yağmur sonrası içinize çektiğiniz taze hava, bazen ölümünüze neden olabilecek bakterileri ve zararlı kimyasalları akciğerlerinize taşıyabiliyor.

Yağmurdan hemen sonraki o taze koku muhteşem. Dünyaya, sahip olamayacağı bir sakinlik duygusu getiriyor. Ancak bu kokudan yükselen şeylerin sizi öldürebileceğini biliyor muydunuz? Aslında zararlı olan koku değil, havaya yayılan maddeler.

Yağmurlar havaya çoğunlukta zararsız bakteriler yayarlar ve nadiren hastalığa yol açarlar.

Araştırmacılar, bugün dünyada bir kokunun yerden burnunuza nasıl ulaştığını açıklayan bir makale yayınladılar. Yağmuru takip eden aromadan, geosmin denilen bir kimyasal sorumlu. Bu bilinen bir gerçek ancak araştırmacılar, kimyasalların havada nasıl dağıldıklarından emin değildi.

Araştırmacılar, yüksek hızlı kameralar ve floresan boya kullanarak yağmur damlalarının toprak ile temas ettiği anları çekime aldı. Bir yağmur damlası hızla zemine çarptığında, altındaki hava kabarcığı insan saçı telinden daha geniş olmaz. Onlar, bir havuzun altındaki kapta sıkışan hava kabarcıkları gibidirler. Kabarcıklar daha sonra yüzeye çıkarlar, patladıklarında da etrafa çeşit çeşit bakteri yayarlar.

Çoğu bakteri sorun teşkil etmekten uzak. Ancak Buie'nin ve ortaklarının bu araştırmaya başlamasının nedeni, Güneydoğu Asya ve Kuzey Avustralya'daki yağışlı mevsimlerde Melioidoz'un yayılmasından endişe eden bir İngiliz bilim insanı ile temasa geçmeleri. Melioidoz, basit antibiyotikler ile tedavi edilen hastalıklara benzemez. Kemirgenlerde sıkça rastlanır. Genelde Uzak Doğu'da görülse de Avrupa'ya kadar yayılmış durumda. Mikroorganizma, akut evrede akciğer ve karaciğere saldırır ve çeşitli enfeksiyonlara neden olur. Bulaşıcı bir hastalıktır ve tedavi edilebilir. Lakin doktorunuzun, hastalığı doğru saptayıp "Sülfonamit” temelli ilaçları ve takviye antibiyotikleri kullandırtması şart. Gerekli ilaçlar olmadan akut evre, kısa sürede kronik evreye geçer ve yüzde 90 oranında ölüme yol açar. İltihapları cerrahi yolla boşaltmak da hastayı rahatlatır.

Maalesef yağmurlar sandığınız kadar masum değil. Yağmurlar, bu tür bakterilere ek olarak Arsenik gibi ölümcül kimyasalların yayılmasına da sebep olabilir.