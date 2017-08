Hackerlar GoT sızıntılarını kullanarak, izleyicilerinin bilgilerini ele geçirmenin bir yolunu buldu.

Game of Thrones'un başına büyük belalar açan hackerlar, gözlerine diktikleri hedefleri değiştirmiş olabilir. Siber güvenlik şirketi Proofpoint tarafından hazırlanan bir raporda, sızdırılmış Game of Thrones bölümlerinin ayrıntılarını, insanlara mail yoluyla, oldukça masum bir şekilde sunulduğu ortaya çıktı. Elbette sonrasında maili açıp okumak ve hatta ilgili dosyayı bilgisayara indirip incelemek, sizin de başınıza dertler açabilir. Muhtemelen sizden 6.5 milyon dolarlık bir fidye istenmeyeceğinden, gizliliğinize direkt olarak veda edebilirsiniz.

Şirket, ilk olarak 10 Ağustos'ta bu maillere rastladı. Mailde "Wanna see the Game of Thrones in advance?" (Game of Thrones'u önceden görmek ister misin?) yazıyordu. Mailler, gelecek bölümler hakkında sızdırılmış bilgileri aktarıyordu ve Microsoft Word formatında karşımıza çıkıyordu. Elbette zeki hackerlar, bu kadar basit şekilde bilgi sunmazlar. Dosya açıldıktan sonra bilgisayara bir truva atı virüsü bulaşıyor. Şirket, benzer saldırıların geçmiş yıllarda Çin hükümeti ve diğer gruplar arasında da gerçekleştiğini ve oldukça tehlikeli olduğunu belirtti.

Temmuz ayının sonunda hackerlar 1.5 terabayt veri çalarak diziye müthiş bir darbe vurmayı başarmıştı. Çalınan verilerde yayınlanmamış bölümlerden senaryoya, oyuncu bilgilerinden diğer dizilere kadar birçok bilgi bulunuyordu. Ayrıca bazı bölümler sızdırıldı bile.

Şu an için bu saldırıları yapan hackerların, GoT'u hackleyen grupla aynı olup olmadığı tam olarak belli değil ve HBO'dan da bu durumla ilgili bir doğrulama gelmedi. Ancak eğer aynı grup değilse bile, sızıntıları gerçekleştiren grup sayesinde başka bir hacker grubu da insanları kandırmaya başlamış diyebiliriz. Bu tarz bir e posta alırsanız dikkatli olmakta fayda var. "Yeni bölümü herkesten önce öğreneyim" diyerek açacağınız mail, tüm verilerinizi kendi ellerinizle bir başkasına vermenize neden olabilir.