Bu Hafta Android İçin Yayınlanan En İyi 5 Ücretsiz Uygulama

Bu hafta Android'e çıkarak büyük ses getiren 5 ücretsiz uygulamayı sizler için listeledik. Özellikle zor durumlarda kalma ihtimalinize karşı geliştirilen bir uygulama çok işlevsel olabilir.

Play Store’a her hafta binlerce yeni uygulama ekleniyor. Bu uygulamaların çok büyük bir kısmı çöp olsa dahi içlerinde son derece başarılı uygulamalar da var. Bugün sizlere geçen hafta yayınlanan, en beğenilen 5 Android uygulamasından bahsedeceğiz. Bu uygulamaları kullanarak hoş vakitler geçirebilirsiniz.

Stranger Things: The Game

Netflix’in en başarılı dizilerinden Stranger Things’in sürpriz bir şekilde çıkan başarılı oyunu. Bu ayın sonunda çıkacak 2. sezon öncesi başarılı hikayesi ile herkesi evrene bağlayacak.

Vaporwave Wallpapers

Nostalji sevenler burada mı? Kaset döneminden Windows 95’e kadar seçtiğiniz tonlarda duvar kağıtları gösteren başarılı ama bir o kadar da etkili bir uygulamadır. Özel bir estetiğe sahip duvar kağıtlarıyla telefonunuzu farklı bir tarza büründürebilirsiniz.

Middle-earth: Shadow of War Mobile

Efsane olması beklenen oyun çıkmadan üst düzey mobil oyununu deneyimlemek isteyenler burada mı? Orta dünyada geçen başarılı oyunla her yerde uruk hai öldüreceksiniz.

8bit Photo Lab

Sanırım geçen haftanın retrolar üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. Sonbaharın etkisini iyice hissettirmesi ile 8 bit tarzı ön plana çıkmaya başladı. 8bit Fotoğraflar, GameBoy, Comodore 64 ve benzeri klasik makinelerdeki görselleri taklit ederek fotoğraflarınızı pikselleştirebilirsiniz.

Offline Survival Manual

İster sahilde yürüyüşe çıkmış olun, isterse de amazonlarda tek başınıza kalın, bu uygulama hayatta kalmanızı sağlamak için bulunuyor. İnternet bağlantısı gerektirmeye uygulama, vahşi yaşamda hayata kalma el kitabı gibi çalışıyor. Ateş yakma, ev inşa etme, yiyecek ve su bulma ve diğer yararlı özellikleri göstererek sizlerin vahşi doğadaki en büyük yardımcısı olacak.

Gezinme ve hayatta kalma ipuçları, en kurak çölden açık denize kadar her alan için bulunuyor.