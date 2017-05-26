Bu Hafta App Store'a Yeni Gelen, Ücretsiz 8 Popüler Oyun

Bu hafta App Store'a, hepsi birbirinden güzel ve eğlenceli ücretsiz 8 oyun yüklendi.

Bazı oyunlar, Pokemon Go gibi ilk çıktığı andan itibaren oyun sektörünü kasıp kavurmasa da kendilerine has özellikleri oluyor. Bu hafta App Store'a yeni gelen, hepsi birbirinden eğlenceli ve hatta Pokemon'un bir diğer oyununun da dahil olduğu ücretsiz 8 oyunu listeledik.

Deadheads

Eğer fps oyunlarını seviyorsanız bu oyunla, çemrimiçi savaşabilir, klan oluşturabilir ve hatta turnuvalara katılabilirsiniz

Silah ve yeni karakter kilidi açmak için kartları toplayabilir, Leaderboard'larda yüksek sıralar edinerek arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Bu tarz oyunları seviyorsanız, kaçırmamanız gereken bir oyun.

Özellikler:

Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanından oyuncularla savaşma

Kendi seviyenize göre rakiple eşleşme

Akıllı ve özelleştirilebilir kontroller

Madalyalar kazanarak ödülleri artırma

Liglerde efsanevi statüye ulaşmak ve düzenli ödüller alma

4 adet Çok Oyunculu Oyun Modu - Takım Deathmatch, Eleme, Enfekte ve Kargaşa

Tek Oyuncu modunda eğitim imkanı

Silah ve karakterlerin kilidini açmak ve yükseltmek için kart koleksiyonunuzu oluşturma

Buradan indirebilirsiniz.

Fastlane: Road to Revenge

Fastlane: Road to Revenge ile günün her saatinde oynayabilir ve savaştığınız çeteleri yenerek patron olabilirsiniz. Bu aksiyon-macera oyununda kendi müziğinizi özelleştirebilir, dünyanın dört bir yanından oyuncularla oynayabilir ve bir çete gibi etrafı yıkıp dökebilirsiniz.

Özellikler:

Skor tabelalarında diğer çetelerle rekabet

Benzersiz araçlar kullanımı

Araçlarınızı istediğiniz gibi modifiye etme şansı

Zengin hikaye modu

Dünyanın her yerinden oyuncularla oynama şansı

Buradan indirebilirsiniz.

Iron Blade: Medieval Legends RPG

Eski kehanetler gerçekleşiyor ve Şeytan Lord Baal dünyayı yönetmek için ortaya çıkıyor. Dünyanın dört bir tarafı kötülüklerle kavrulurken, size ihtiyacı olan tapınakçılara yardım edecek misiniz? Tüm insanlığı kurtarmak ya da dünyanın yok olmasına göz yummak tamamen size bağlı. Siz de milyonlarca oyuncu gibi, dünyayı kurtarma yolunda ilerleyebilirsiniz.

Buradan indirebilirsiniz.

PES 2017 -PRO EVOLUTION SOCCER

Günlerdir oyuncuların sıkı bir şekilde takip ettiği oyun, sonunda App Store'da. Diğer dünya devleriyle maçlar yapabilir, en iyi oyuncu ve klüplerle anlaşarak oynayabilirsiniz. Gerçekçi oyun motoruyla oynamak oldukça zevkli olacak.

Özellikler:

Resmi klüp ortaklıkları kurabilirsiniz

Kendi takımınızı oluşturabilirsiniz

Online bir şekilde diğer oyuncularla oynayabilirsiniz

Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz

Buradan indirebilirsiniz.

Pokémon: Magikarp Jump

Bir diğer Pokemon oyunu karşımızda. Pokemon Go'ya kafa tutar nitelikte bu Pokemon oyunuyla boş zamanlarınızı Magikarp ile değerlendirebilirsiniz.

Magikarp, zararsız, küçük ve denizde yaşayan bir pokemondur. Bazen Pidgeotto tarafından kaçırılıp bir daha görülmediği de oluyor. Birçok şaşırılası olay, bu zavallı Pokemon'un başına geliyor.

Bu oyun basit kontrollere sahip ve amacımız Magikarp'ımızın karnının doymasını sağlamak. Yemeğine ulaşmak için yeri geldiğinde zıplamak zorunda da kalacak. Yardımcı olarak Pikachu da bizimle olacak ve Magikarp'ın büyümesinde rol oynayacak. Aynı zamanda arkadaşlarınızın Pokemon'uyla kendinizinkini de kıyaslayarak daha fazla zevk alabilirsiniz.

Buradan indirebilirsiniz.

Reckless Getaway 2

Daha önce birçok oyunundan tanıdığımız Reckless, bu sefer Reckless Getaway 2 ile karşımızda. Dilediğiniz gibi dolaşabilir, polislerden kaçabilir ve yeri gelip yolculuğa dahi çıktığımız oyun, önceki serilerinde olduğu gibi yine keyif veriyor.

Özellikler:

Serbest dolaşma

Polisten kaçma

Basit kontroller

Kilit açarak yeni araba türleri elde etme

Daha fazla otomobil ve seviye

Ve geliştirilmeye devam eden bir sürü özellik

Buradan indirebilirsiniz.

Skullgirls

RPG severler için Skullgirls, renkli karakterlere sahip 2d dövüş oyunudur. Özenle çizilmiş karakterleriyle, mobil ortamda oynayabileceğiniz en iyi görsel açıdan zengin oyunlardan biridir.

İstediğiniz an, istediğiniz yerde online bir şekilde, stratejik kararlar alarak dövüşebilirsiniz. Seviyeniz arttıkça gelişen karakterinizle herkese meydan okuyun.

Birçok mod desteği sunan oyun, RPG severler için iyi bir alternatif oluyor.

Buradan indirebilirsiniz.

Zombie Gunship Survival

Yıkıcı zombi kıyametinde sağ kalanlardan birisiniz ve silahınızla zombileri öldürüp insanları kurtarıyorsunuz. Hayatta kalma amaçlı bu oyunla zombileri öldürmekten epey keyif alacaksınız.

Özellikler:

● Bir AC-130 Gunship ile zombi vurabilirsiniz

● Yüksek tanımlı görseller, yoğun senaryolar ve gerçekçi silah deneyimini yaşayın

● Riskli atık görevleri sırasında kara birliklerinizi koruyun

● Uzak hava sahasını operasyonlar için bir temel oluşturun

● Zombi saldırılarına karşı üssünüzü savunun

● Düşmanca bir ortamda hayatta kalın ve topçu koltuğunuzdan cehennem ateşi açın!

Buradan indirebilirsiniz.