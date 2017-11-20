Bu Hafta BitTorent'te En Çok İndirilen 10 Film

İnternetin korsan ayağının en büyük temsilcisi olan BitTorent'te bu hafta en çok indirilen 10 film açıklandı. Bu filmler, korsana yenik düşmüş filmler olarak gösterilebilirler.

Hollywood’un en büyük sorunlarından birisi olan BitTorent, film şirketlerine korku salmaya devam ediyor. Torrent Freak, bu hafta da BitTorent üzerinden en çok indirilen filmleri açıkladı. Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin en çok indirilen “korsan film” olduğu ilk 10 listesinde, 3 yeni filmin gerilerden gelip bu listeye girdiğini görüyoruz.

Hollywood sektörü sinemada çok büyük kazançlar elde ediyor, ancak aynı kazanç dijital satış kısmında gerçekleşemiyor. Bunun ardındaki en büyük sebep ise, filmlerin “korsan” bir şekilde BitTorent üzerinden paylaşılıyor olması.

Logan Lucky, Wind River ve Rememory filmlerinin ilk kez listeye girdiği bu hafta, yine bol süper kahramanlı bir listeye ev sahipliği yapıyor.

Torrentfreak’ın hazırladığı listeye göre, bu hafta en çok indirilen filmler:

1-)Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

2-) Logan Lucky

3-) Wind River

4-) Belali Tanık

5-) Thor: Ragnarok

6-) Sarışın Bomba

7-) Örümcek-Adam: Eve Dönüş

8-) 24 Hours to Live

9-) Rememory

10-) Maymunlar Cehennemi: Savaş