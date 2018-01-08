Bu Hafta BitTorrent'te En Çok İndirilen 10 Film!

2 dk okuma süresi
4
3
2
1
0
Bu Hafta BitTorrent'te En Çok İndirilen 10 Film!
Bu hafta BitTorrent'te en çok indirilen 10 filmi sizler için paylaşıyoruz. Filmler korsan olarak izleniyor olsa da, karşımıza güzel bir liste çıkıyor.

Dünya üzerindeki pek çok insan filmleri torrent üzerinden indirerek veya bizzat film sitelerinden izliyorlar. Bu filmleri indirebildiğiniz siteler arasında en popülerlerinden birisi olan BitTorrent, her hafta en çok indirilen 10 filmi kullanıcılarına sunuyor. Filmleri indirenler bunu korsan yoluyla yapıyor olsalar da hangi filmin daha çok izlendiğini öğrenmemiz açısından güzel bir liste karşımıza çıkabiliyor.
İLGİLİ HABER

En İyi Torrent Siteleri (2018)

BitTorrent’in sunduğu bu listeye bakabilir ve filmler ilginizi çekerse yasal yollarla bu filmleri satın alıp izleyebilirsiniz. Listeye baktığımızda geçen hafta yakaladığı başarıyı bu haftaya da taşıyan Blade Runner 2049’u birinci sırada görüyoruz. Bunun dışında animasyon filmi Coco da geçen haftaya nazaran çok büyük bir sıçrayış yaparak 2. sıraya gelmeyi başardı. Karşınızda BitTorrent’te haftanın en çok indirilen 10 filmi;

1. Blade Runner 2049

IMDB:8.9 - Geçen Hafta Sıralaması: 1

2. Coco

IMDB:8.9 - Geçen Hafta Sıralaması: 10

3. Justice League

IMDB:7.1 - Geçen Hafta Sıralaması: 2
İLGİLİ HABER

Avengers: Infinity War Fragmanıyla Trollenen Justice League Tayfasının Komik Videosu!

4. Jumanji: Welcome to the Jungle

IMDB:7.3 - Geçen Hafta Sıralaması: na

5. Bright

IMDB:6.7 - Geçen Hafta Sıralaması: 3

6. The Foreigner

IMDB:7.2 - Geçen Hafta Sıralaması: 8

7. Dunkirk

IMDB:8.3 - Geçen Hafta Sıralaması: 5

8. It

IMDB:7.6 - Geçen Hafta Sıralaması: 9
İLGİLİ HABER

Bir Dönemin Efsane Dizisi “The IT Crowd” Geri Dönüyor!

9. Renegades

IMDB:5.5 - Geçen Hafta Sıralaması: na

10. Kinsman: The Golden Circle

IMDB:7.2 - Geçen Hafta Sıralaması: 6

Kaynak : https://torrentfreak.com/top-10-pirated-movies-week-bittorrent-010818/
Etiketler: Film, bittorent
4
3
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
4
3
2
1
0