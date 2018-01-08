Bu Hafta BitTorrent'te En Çok İndirilen 10 Film!

Bu hafta BitTorrent'te en çok indirilen 10 filmi sizler için paylaşıyoruz. Filmler korsan olarak izleniyor olsa da, karşımıza güzel bir liste çıkıyor.

Dünya üzerindeki pek çok insan filmleri torrent üzerinden indirerek veya bizzat film sitelerinden izliyorlar. Bu filmleri indirebildiğiniz siteler arasında en popülerlerinden birisi olan BitTorrent, her hafta en çok indirilen 10 filmi kullanıcılarına sunuyor. Filmleri indirenler bunu korsan yoluyla yapıyor olsalar da hangi filmin daha çok izlendiğini öğrenmemiz açısından güzel bir liste karşımıza çıkabiliyor.

BitTorrent’in sunduğu bu listeye bakabilir ve filmler ilginizi çekerse yasal yollarla bu filmleri satın alıp izleyebilirsiniz. Listeye baktığımızda geçen hafta yakaladığı başarıyı bu haftaya da taşıyan Blade Runner 2049’u birinci sırada görüyoruz. Bunun dışında animasyon filmi Coco da geçen haftaya nazaran çok büyük bir sıçrayış yaparak 2. sıraya gelmeyi başardı. Karşınızda BitTorrent’te haftanın en çok indirilen 10 filmi;

IMDB:8.9 - Geçen Hafta Sıralaması: 1

IMDB:8.9 - Geçen Hafta Sıralaması: 10

IMDB:7.1 - Geçen Hafta Sıralaması: 2

IMDB:7.3 - Geçen Hafta Sıralaması: na

IMDB:6.7 - Geçen Hafta Sıralaması: 3

IMDB:7.2 - Geçen Hafta Sıralaması: 8

IMDB:8.3 - Geçen Hafta Sıralaması: 5

IMDB:7.6 - Geçen Hafta Sıralaması: 9

IMDB:5.5 - Geçen Hafta Sıralaması: na

IMDB:7.2 - Geçen Hafta Sıralaması: 6