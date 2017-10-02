Bu Hafta Çıkış Yapan 5 Başarılı Ücretsiz Android Uygulaması!

Geçtiğimiz günlerde Android'e çıkan en başarılı oyun ve uygulamaları sizler için listeledik.

Öğrencilerin okula, çalışanların ise işlerine gittiği yepyeni bir hafta ile karşınızdayız. Genelde her şeyin yeniden başladığı pazartesi günlerinde pek mutlu olamıyoruz, ancak bunu değiştirmenin birkaç yolu var. Bugün sizlere bu hafta Android’e çıkan 5 yararlı uygulamayı önereceğiz. Bu uygulamalar sayesinde pazartesi gününüzü daha neşeli bir hale getirebilirsiniz.

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Güne güzel bir oyunla başlamak gibisi olmaz. Bu yüzden sizlere hem çok basit mekanikleri hem de oynanışı çok zevkli olan bir oyunu sunuyoruz. Candy Crush gibi gitgide zorlaşan bölümleriyle bu oyunu çok seveceksiniz.

Google Aile Bağlantısı

Bu uygulama sayesinde tek başına okula göndererek merak ettiğiniz çocuğunuzun Android cihazında ne yaptığını araştırabilirsiniz. Aile Bağlantısı, çoğunuzun hesabı gibi bir Google hesabı oluşturmanıza ve aileniz için dijital yer kuralları belirlemenize yardımcı olur. Bu uygulama ile çocuğunuzun Google Play’den indirmek istediği uygulamaları onaylayabilir, telefonun ne sıklıkla kullanıldığını görebilir, cihazın yatma süresini ve daha birçoğunu ayarlayabilirsiniz. 13 yaşından küçük çocuklar için geçerli olacak bu bağlantı, çocuğunuzu gözünüzün önünde tutmanızı sağlayacak.

Middle-earth: Shadow of War

Talion’un hikayesi ve Sauron’un orduları ile mücadelesini işleyen oyun, RPG mekanikleri ile donatılmış ve tonlarca seçenek ve Yüzüklerin Efendisi karakterleri ile oynayanlara hoş sürprizler yapmayı planlıyor.

Rabbit - Watch Together

Bu uygulama sayesinde izlemekte olduğunuz videoları başka kullanıcılarla paylaşırsınız. İster video isterse de film ve dizi izleyin, tüm bunları diğer kullanıcılarla paylaşabilmenizi sağlar. 25 kişilik dev sohbet bağlantıları ile içerikler eleştirilebilir ve hoş bir sohbet ortamı oluşturulabilir.

Blizzard Battle.net

Kullanıcıların uzun süredir beklediği uygulama Battle.Net, World of Warcraft, Hearhstone, Overwatch gibi Blizzard oyunlarının topluluk tarafını kullanmanıza olanak tanıyor. Bu uygulama sayesinde “kişiler”inizi yönetebilir, onlarla iletişim kurabilir veya diğer Blizzard işlemlerinizi sağlayabilirsiniz.