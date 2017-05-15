Bu Hafta iOS İçin Yayınlanan 6 Ücretsiz Oyun!

Bu hafta iOS platformunda yayınlanmış olan 6 başarılı oyunu sizler için listeledik. Yaz aylarının gelmesi ve derslerin azalması ile birlikte yeni oyunlar arayan değerli takipçilerimize duyurulur.

iPhone, iOS işletim sistemi ile içerisinde milyonlarca uygulama imkanı sunan başarılı bir telefon. Böylesine devasa platformlarda, fazla seçenekten dolayı eli ayağına dolaşan birçok insan var. Bugün sizlere, henüz yeni yayınlanmış ve oyuncuların beğeneceğini düşündüğümüz 6 ücretsiz oyunu listeleyeceğiz.

Uzun süredir beklediğimiz Injustice 2’nin de bulunduğu 6 ücretsiz oyunun hepsi de boş zamanlarınızda hoşça vakit geçirmenizi sağlayacak türden.

Armor Riders

Armor Riders, 2 boyutlu platform oyunlarından. Yüzlerce seviye, çılgın dövüşler, kaçışlar ve 6 farklı oyun modu ile birlikte Armor Riders, kısa zamanda sizi eğlendirebilecek oyunlardan.

Injustice 2

DC süper kahraman evreninde geçen oyun, çok beğenilen ilk oyunun ardından geldi. Aralarında en ciddi prodüksiyona sahip oyun olan Injustice 2, uzun süreler boyunca oynayabileceğiniz grafikleri ile ön plana çıkan bir oyun. Süper kahramanlarınızı seçin ve büyük mücadele için hazırlanın.

Bit Heroes

Adından da anlaşılacağı üzere Bit Heroes, 8-bit ve 16-bit zindan oyunlarından esinlenilmiş bir oyun. Retro tarzını seven oyuncuların çok seveceği Bit Heroes, ince detayları ile öne çıkmış bir oyun.

Crash Club

Irk yok, kural yok! Büyük bir kıyı kentinde istediğiniz herhangi bir yere seyahat edin, her şeyi kırın, yok edin ve puan tahtasını yönetmek için diğer sürücüleri geçin. Her oyunda 30’dan fazla oyuncu ile canlı ve gerçek zamanlı oyuncu eylemi yaşayın. Birçok boya, çıkarma, aksesuar ve emojiden istediklerinizi toplayarak, karakterinizi kişiselleştirin.

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Kill Shot Virus

Oyunun amacı, tüm dünyaya yayılan virüsü durdurmak. Hayatta kalanları korumalı ve zombileri yok etmelisiniz. Sağlam bir hayatta kalma oyunu olduğunu söylemek gerekiyor.

Pirates of the Caribbean: Tides of War

26 Mayıs 2017’de Salazar'ın İntikamı ile geri gelecek filmi desteklemek için çıkan Karayip Korsanları oyunu. Kaptan Jack Sparrow’un maceralarını oynayabileceğiniz oyun, açık denizde, doğaüstü yaratıklara ve diğer deniz yolcularına karşı savaşmak için korsan ittifakı kurmayı içeriyor.