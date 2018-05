Bu Hafta İzlemeniz Gereken 7 Yeni Film Fragmanı

Bu hafta en çok öne çıkan film fragmanlarını bir araya getirdik. Listemizde 7 yeni fragman yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan en iyi 7 film fragmanını sizler için derledik. Avengers: Infinity War rüzgarının ardından yeni film arayışındaysanız, paylaştıklarımıza bir göz atmanızda fayda var.

A Simple Favor

Suç ve gerilim filmi niteliği taşıyan A Simple Favor, 14 Eylül tarihinden itibaren vizyonda olacak.

Ant-Man and the Wasp

Bir başka Marvel filmi olan Ant-Man and the Wasp, 6 Temmuz'da geliyor. Gelecek yıllardaki Avengers filmleri hakkında ipuçları içerecek olan film, şimdiden merak uyandırmayı başardı.

Ibiza

Netflix yapımı komedi filmi Ibiza, 25 Mayıs'tan itibaren izlenebilir olacak.

Robin Hood

Yeni bir Robin Hood filmi yolda. 21 Kasım'da vizyonda olacak film, Assassins' Creed benzeri yapısıyla dikkat çekiyor.

Solo: A Star Wars Story

Bunu zaten daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bu listemizde de yer edinmeyi başaran Solo: A Star Wars Story son günlerin en çok merak edilen filmlerinden biri.

Teen Titans GO! To The Movies

Oldukça eğlenceli görünen çizgi film Teen Titans GO! To The Movies, 27 Temmuz'da vizyonda olacak.

The Yellow Birds

Irak'ta yaşanan savaşı konu alan bu film, son yıllarda coğrafyamız yakınlarında yaşanan olaylar hakkında bilgi veriyor olacak. The Yellow Birds, 15 Haziran tarihinde vizyona girecek.