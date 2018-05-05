Bu Hafta İzlemeniz Gereken 7 Yeni Film Fragmanı

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan en iyi 7 film fragmanını sizler için derledik. Avengers: Infinity War rüzgarının ardından yeni film arayışındaysanız, paylaştıklarımıza bir göz atmanızda fayda var.
A Simple Favor
Suç ve gerilim filmi niteliği taşıyan A Simple Favor, 14 Eylül tarihinden itibaren vizyonda olacak.
Ant-Man and the Wasp
Bir başka Marvel filmi olan Ant-Man and the Wasp, 6 Temmuz'da geliyor. Gelecek yıllardaki Avengers filmleri hakkında ipuçları içerecek olan film, şimdiden merak uyandırmayı başardı.
Ibiza
Netflix yapımı komedi filmi Ibiza, 25 Mayıs'tan itibaren izlenebilir olacak.
Robin Hood
Yeni bir Robin Hood filmi yolda. 21 Kasım'da vizyonda olacak film, Assassins' Creed benzeri yapısıyla dikkat çekiyor.
Solo: A Star Wars Story
Bunu zaten daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bu listemizde de yer edinmeyi başaran Solo: A Star Wars Story son günlerin en çok merak edilen filmlerinden biri.
Solo: A Star Wars Story'den İlk Kesit Yayınlandı!
Teen Titans GO! To The Movies
Oldukça eğlenceli görünen çizgi film Teen Titans GO! To The Movies, 27 Temmuz'da vizyonda olacak.
The Yellow Birds
Irak'ta yaşanan savaşı konu alan bu film, son yıllarda coğrafyamız yakınlarında yaşanan olaylar hakkında bilgi veriyor olacak. The Yellow Birds, 15 Haziran tarihinde vizyona girecek.