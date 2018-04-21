Bu Hafta İzlemeniz Gereken En İyi 10 Film Fragmanı

Haftanın en iyi 10 film fragmanını sizler için bir araya getirdik. Oldukça iyi yapımların bulunduğunu düşündüğümüz listemize göz atmanızda fayda var.

Bu hafta sizler için derlediğimiz "en iyi fragmanlar" listesi oldukça iyi görünüyor. Deadpool 2 ve Jurassic World: Fallen Kingdom gibi beklenen yapımların da yer aldığı listemize gelin hep beraber göz atalım.

Anon

Bir Netflix yapımı bilim kurgu filmi olan Anon, 4 Mayıs'tan itibaren izlenebilir olacak.

Candy Jar

Yine bir Netflix yapımı olan Candy Jar, 27 Nisan'dan itibaren izlenebilir durumda olacak. Film, birbiriyle anlaşamayan iki kişinin hikayesini anlatıyor.

Deadpool 2

Deadpool 2'yi anlatmaya gerek yok, hepimizin severek izlediği bir süper kahraman filminin ikinci parçası olacak.

Forgive Us Our Debts

İtalyan yapımı Forgive Us Our Debts, 4 Mayıs'tan itibaren Netflix'te yayınlanacak.

Hereditary

Büyükannesi ölünce ürkütücü davranışlar sergilemeye başlayan küçük bir kızı konu alan bu korku filminin fragmanına göz atmanızı öneririz.

Hotel Artemis

John Wick'teki oteli konu alan bu film, Haziran ayından itibaren vizyonda.

Jurassic World: Fallen Kingdom

Jurassic World: Fallen Kingdom'un final fragmanı bu hafta yayınlandı. Hepimizin aşina olduğu dinozor temalı bu film, 22 Haziran'da vizyonda olacak.

Life of the Party

Bir anne ile kız arasında geçen olayların anlatıldığı komedi filmi Life of the Party, oldukça eğlenceli bir film olacak gibi görünüyor.

Mary Shelley

Mary Shelley, Mary Wollstonecraft Godwin ve Percy Shelley'nin gerçek aşk hikayesini anlatıyor.

The Equalizer 2

The Equalizer filminin devamı niteliğinde olacak bu film, 20 Temmuz'da vizyona girecek.