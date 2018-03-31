Bu Hafta İzlemeniz Gereken En İyi 6 Fragman

Daha önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta da sizler için izleyebileceğiniz en iyi fragmanları derledik. 2018'in birbirinden heyecanlı 4 fragmanı sizlerle.

Fragman deyip geçmeyin, onu izlemenin de apayrı bir hazzı vardır. Gelecek programın en tatlı habercisidir fragman. Kısadır ama etkilidir. Her hafta olduğu gibi bu haftada sizler için en iyi ve en kaliteli fragmanları derledik. Gelin bu kısa filmlere beraber göz atalım.

1. Deadpool 2

Deadpool, kahramanlık işlerini devam ettirmekte, bir yandan da gündelik hayatını sürdürmektedir. Kız arkadaşı Vanessa'yla mutlu bir ilişki sürdüren Deadpool'un düzeni, gelecekten gelen Cable'ın ortaya çıkışıyla sarsılır. Cable gelecekte tehdit oluşturacak bir çocuğun peşindedir. Deadpool, Cable'ı durdurabilmek için süper güçlere sahip bir ekibi toplar ve bu aykırı karakterlerden oluşan X-Force ekibi, Deadpool'la birlikte maceraya atılır. Film 18 Mayıs 2018'de izleyicileri ile buluşacak.

2. First Reformed

Ethan Hawke tarafından canlandırılan eski bir askeri papaz, oğlunun ölümü yüzünden dağılmış durumdadır. Kilisesinin üyelerinden biri de radikal çevreci kocası intihar etmiş olan Mary’dir. Bu ikisi arkadaş olur ve film ilerledikçe Hawke’ın karakteri kilisenin şüpheli işlerini incelemeye başlar ve kilisesinin etik olmayan şirketlerle suç ortaklığıyla ilgili sırlarını keşfeder. Film 18 Mayıs 2018'de izleyicileri ile buluşacak.

3. The Darkest Minds

Ruby Daly, Amerika`nın %98`ini öldüren korkunç veba salgını sonrası hayatta kalabileceğini hiç düşünmemiştir; ancak hayatta kalmayı başarır. Hayatta kalanlar değişik güçlere sahiplerdir ve sadece renklerle tanımlanırlar; yeşiller (çok zekiler), maviler (telekinez), sarılar (elektriği kontrol edebilme), turuncular (zihin üzerinde kontrol) ve kırmızılar (ateşi kontrol edebilme). Ruby, tehlikeli bir turuncudur. Acınası ve korku içersinde olan Thurmond'a kendisi gibi olan çocukların yanına gönderilir. Ruby, bu korkunç yerden çocukların yardımıyla kaçar ve hayatı bambaşka bir hal alır. Film 3 Ağustos 2018'de izleyicileri ile buluşacak.

4. The House with a Clock in its Walls

Lewis Barnavelt, ailesinin ölümünün ardından gizemli amcası Jonathan’ın yanına Michigan’a gönderilir. Amcasını tanımaya çalışan Lewis, kısa sürede onun bir büyücü olduğunu keşfeder ve büyülü bir dünyaya adımını atar. Bu güç sadece iyi insanların elinde değildir. Kötü bir büyücü olan Isaac Izard, kıyametten sonra neler olacağını merak etmektedir. Bunun için de kıyamete neden olmak ister. Lewis, Isaac Izard’ın bu isteğini öğrenmiştir. Isaac amacını gerçekleştirmek için kara büyülü bir saat yapar. Saat var olduğu surece ilerleyecek ve kıyamet gününe gün sayacaktır. Saati Jonathan’ın evine saklayan Isaac zaman dolmadan önce ölür. Lewis ve amcası Jonathan zaman dolmadan ve saat Isaac’ın karısı Selena’nın eline geçmeden onu bulmak zorundadır. Film 21 Eylül 2018'de izleyicileri ile buluşacak.

5. Pass Over

Blake DeLong, Ryan Hallahan, Jon Michael Hill gibi aktörlerin yer aldığı film, Amazon Stüdyoları tarafından ortaya çıkıyor. Pass Over, 20 Nisan'da Amazon Prime'da yayınlanacak.

6. Terminal

Büyümekte olan isimsiz bir şehrin karanlık merkezinde geçen “Terminal”, şeytani bir görev yerine getiren iki suikastçıyı, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden bir öğretmeni, gizemli bir hademeyi ve iki farklı hayat süren meraklı bir garsonu konu alıyor. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan, esrarengiz bir suç dehası yüzünden hayatları birbirine giren ekip, ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Film 22 Haziran 2018'de izleyicileri ile buluşacak.

Birbirinden ilgi çekici olan bu filmler arasından takipte olduğunuz var mı? Ya da fragman ve konularından gördüğünüz kadarı ile favoriniz hangisiydi?