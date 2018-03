Bu hafta İzlemeniz Gereken En İyi 9 Fragman

Daha önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta da sizler için izleyebileceğiniz en iyi fragmanları derledik. 2018'in birbirinden heyecanlı 9 fragmanı sizlerle.

Hepimiz biliriz ki fragmanlar heyecanlıdır, ilgi çekicidir, merak uyandırıcıdır. Her hafta olduğu gibi bu haftada sizler için en iyi ve en kaliteli fragmanları derledik. İşte Deadpool 2'den Won't You Be My Neighbor'a 2018 yılında izleyebileceğiniz, en iyi 9 film fragmanı.

1. DEADPOOL 2

Deadpool, kahramanlık işlerini devam ettirmekte, bir yandan da gündelik hayatını sürdürmektedir. Kız arkadaşı Vanessa'yla mutlu bir ilişki sürdüren Deadpool'un düzeni, gelecekten gelen Cable'ın ortaya çıkışıyla sarsılır. Cable gelecekte tehdit oluşturacak bir çocuğun peşindedir. Deadpool, Cable'ı durdurabilmek için süper güçlere sahip bir ekibi toplar ve bu aykırı karakterlerden oluşan X-Force ekibi, Deadpool'la birlikte maceraya atılır. Film 18 Mayıs 2018'de izleyicileri ile buluşacak.

2. SICARIO, DAY OF THE SOLDADO

Uyuşturucu kartelleri, teröristleri ABD sınırından kaçak yollarla geçirmeye başlayınca, federal ajan Matt Graver (Josh Brolin), gizemli Alejandro’yla (Benicio Del Toro) iletişime geçer. Ailesi bir kartel patronu tarafından öldürülen Alejandro’nun görevi, en alçakça yollarla savaşı kızıştırmaktır. Alejandro, savaşı alevlendirmek için kartel patronunun kızısını kaçırır fakat kız, sivil zayiat olarak görülmeye başlayacak ve kızın kaderi, ne için savaştıklarını sorgulayan bu iki adamın elinde olacaktır. Film 29 Haziran 2018'de izleyecileri ile buluşacak.

3. COME SUNDAY

Prömiyerini Ocak ayında Sundance Film Festivali’nde gerçekleştiren dini drama “Come Sunday”in ilk fragmanı ve posteri yayınlandı. Gerçek olaylardan uyarlanan filmde, dünyaca ünlü vaiz Carlton Pearson (Chiwetel Ejiofor) kilise doktrinini sorguladığında kilisesini, ailesi ve geleceğini riske eder ve cağdaş bir sapkın olarak yaftalanır. “Come Sunday”, 13 Nisan’da Netflix’te gösterime girecek.

4. THE SPY WHO DUMPED ME

Audrey ve Morgan, 30'lu yaşlarında olan iki en yakın arkadaştır. Los Angeles'ta sürdürdükleri hayat, Audrey'in eski sevgilisinin bir anda evlerine gelmesiyle karışır. Peşinde ölümcül suikastçılar olan bu adam ile ikili kendilerini de şaşırtarak maceraya atılırlar. Avrupa boyunca peşlerindeki suikastçılardan kaçan ekip, bu süreçte dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundadır. Uluslararası bir komploya karışan ikilinin her şeyi çözmek için zamanı bir hayli kısıtlıdır. Film 3 Ağustos 2018'de izleyicileri ile buluşacak.

5. UNDER THE SILVER LAKE

Los Angeles'ta yaşayan 33 yaşındaki Sam, önemli bir milyarderin ölümünü ve bir kızın kayboluşunu saplantı haline getirmiştir. Günün birinde yaşadığı apartmanın havuzunu kullanmakta olan bir kadınla tanışır. Bu kadın Sam'in yeni şen şakrak komşusu Sarah'dır. Sarah'ın aniden ortadan kayboluşu büyük bir gizem yaratır. Sam, genç kadını bulmak ve sırrı çözmek için Los Angeles'ta sürreal bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk onu Melekler Şehri'ndeki en korkunç gizemlerin, skandalların ve komploların derinliğine sürükleyecektir. Merak uyandıran film, 22 Haziran'da Amerika'da vizyona girecek.

6. THE RAIN

Netflix tarafından paylaşılan resmi özet ise şöyle: Bildiğimiz dünyanın sonu gelmiştir. Yağmurla gelen ve İskandinavya nüfusunun çoğunu yok eden ölümcül bir virüsten altı yıl sonra, iki Danimarkalı kardeş güvenli bir yer bulmak için bir yolculuğa çıkarlar. Kendileri gibi hayatta kalan diğer gençlere katılarak, İskandinavya’nın geri kalanında bir hayat belirtisi aramak üzere tehlikeli bir yolculuğa başlarlar. Film 4 Mayıs da Netflix’te gösterime girecek.

7. COBRA KAI

Cobra Kai’de, 1984 yılında gerçekleşen All Valley Karate Turnuvası'nda yaşananların otuz yıl sonrası anlatılıyor. İki dövüşçü de yıllar içerisinde olgunlaşmış ve farklı hayatlar sürmüştür. Zor zamanlardan geçen Johnny Lawrence, geçmişteki günlerine geri dönebilmek için dövüş okulu Cobra Kai’yi yeniden açar ve yeni öğrencilerini eğitmeye başlar. Johnny Lawrence ve Daniel LaRusso arasındaki rekabet ise yeniden kızışacaktır. Ralph Macchio ve William Zabka’nın başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca , Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Courtney Henggeler, Mary Mouser ve Ed Asner gibi isimler yer alıyor. Film 2 Mayıs'ta izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.

8. THE TITAN

Yakın gelecekte insanların en büyük ihtiyacı yaşayabilecek yeni bir gezegen bulmaktır. Gözde Hava Kuvvetleri pilotu Rick Janssen, insan ırkına yararı olabilecek ve beklenmedik yankılar doğurabilecek bir askeri deneyde yer almaya karar verir. Plan onu Satürn'ün birçok ayının en büyüğü olan Titan'ın zorlu ortamlarında sağ kalabilecek bir süper insana dönüştürmektir. Ancak proje ilerledikçe, projenin arkasındaki beynin çok daha kötücül amaçları olduğu ortaya çıkmaya başlar. Deney sonucunda Rick’i, eşini, ailesini ve muhtelemen tüm insanlığın yaşamını tehdit eden yan etkiler meydana gelecektir. Film 30 Mart'ta izleyicilerin beğenisine sunulacak.

9. WON’T YOU BE MY NEIGHBOR

Moran Neville’ın yönetmenliğini üstlendiği Won’t You Be My Neighbor filminde televizyon programcısı Fred Rogers’ın hayatı anlatılıyor. “Mr. Roger’s Neighborhood” televizyon programı ile tanınan Rogers, program sayesinde televizyonculuğa farklı bir soluk getirir. Programa katılan ve ekran başındaki birçok çocuğun hayatına dokunan Rogers, kuklaları ile çocukları hem eğlendirir hem de eğitir. Birçok neslin izleyerek büyüdüğü programın arşiv görüntülerinin, ailesi ve arkadaşları ile yapılan röportajların yer aldığı filmde Fred Rogers’in hayatının bilinmeyenleri anlatılıyor.

Birbirinden ilgi çekici olan bu filmler arasından takipte olduğunuz var mı? Ya da fragman ve konularından gördüğünüz kadarı ile favoriniz hangisiydi?