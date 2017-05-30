Bu Hafta Kaçırmamanız Gereken 5 Başarılı Android Uygulaması!

Google Play'deki milyonlarca uygulama arasından indirebileceğiniz bu haftanın 5 başarılı uygulamasını sizin için listeledik.

Google Play’de milyonlarca uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar arasından başarılı olanlar bir şekilde ön plana çıkabiliyor, ancak bazen bazı başarılı uygulamalarda arada kaynayabiliyor. Bugün sizlere Android’de kaçırmamanız gereken 5 uygulamadan bahsedeceğiz. Bu uygulamalar arasında kendinize uygun olanlara karar vererek indirebilirsiniz.

Zombie Gunship Survival

Android’in en popüler FPS tabanlı oyunlarından birinin devamıdır. İlk oyunuyla benzer mekaniklere sahip oyunda havada topçu olarak oynuyorsunuz. Amacınız insanları kurtarmak ve zombileri öldürmek. İkinci hedef ise insanları korumak için korunaklı bir alan oluşturmak. Oyunda kilitlenemez silahlar, dağıtabileceğiniz birlikler ve çok daha fazlası bulunuyor. FPS oyunu arayanlar için son derece etkili bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

Timbre

Timbre, basit bir küçük video ve ses editörüdür. Aslında yaptığı 3 şey var. Dosyalarınızı farklı formaya dönüştürebilir, keser veya başka bir dosyayla birleştirebilir. Bu özelliklerin çok az geldiğini düşünebilirsiniz, ancak birazcık uğraşıldığında son derece başarılı işler ortaya çıkıyor. Bir videodan sesi kaldırabilir veya bir videoyu ses formatına dönüştürebilirsiniz. Normalde bilgisayarda yaptığınız basit işleri bu uygulama ile Android telefonlarınızda da yapabilirsiniz.

Pokemon: Magikarp Jump

Geçen sene bu zamanlar, eşi benzeri görülmemiş bir Pokemon GO furyası yaşanmıştı. Neyse ki bu viral olayı çok uzun sürmedi ve yerini daha az ama düzenli kullanıcıya bıraktı. Pokemon oyunlarından birisi olan Magikarp Jump, zamana karşı oynanan bir oyun. Oyunda amacınız, Magikarp’ınıza nasıl zıplatacağınızı öğretmek. Magikarp’ınızı büyütecek, besleyecek ve diğer pokemonlardan yardım alacaksınız. Hedef Magikarp zıplamanızı diğerlerinden daha yükseğe taşımak. Oyunda bunun dışında ufak tefek özelleştirmeler bulunuyor. Oyunda iyi olan birkaç nesil Magikarp var. Pokemon oyunlarını seven, ancak Pokemon GO’dan sıkılan oyuncular için hoş bir seçenek.

Fenix 2

Fenix son derece başarılı bir Twitter uygulamasıdır. Fenix 2 henüz çıkmamasına rağmen uygulamayı test edebilirsiniz. Uygulamada basit bir tasarım, temalar ve bazı özelleştirilebilir özellikleri bulunduruyor. Şu anda geçerli olan Twitter istemciniz yerini almaz, ancak tam sürüme çıktığında orijinal Twitter’dan daha iyi olabilir.

Terminator Genisys: Future War

En yeni Terminator filminin temasına bürünmüş bir mobil oyun. Bir üs inşa etmeli ve onu savunmalısınız. Hangi tarafta savaşacağınızı seçtiğiniz oyunda, Skynet’i yenmek veya Skynet’e gidip insan ırkını yok etmek seçenekleri bulunuyor. Oyun son derece kaliteli gözüküyor. Bir denemenizi öneririz.

Bugün sizlere önerdiğimiz 5 uygulama bu şekilde. Sizin de önerdiğiniz uygulamalar var ise, yorum kısmına yazabilirsiniz.