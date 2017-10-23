Yeni bir haftaya başladığımız bu saatlerde, kaçırmamanız gereken 5 ücretsiz Android uygulamasını sizler için derledik. Gerek oyun, gerekse de yararlı uygulamalarla gününüz daha güzel geçecek.

Okulların ve mesailerin başladığı 'muhteşem' bir pazartesi günü ile karşınızdayız. Normalde pek güzel hatırlanmayan pazartesileri neşelendirmek için sizlere bu hafta kaçırmamanız gereken 5 ücretsiz Android uygulaması sunacağız. Her biri birbirinden yararlı / eğlenceli olan bu uygulamaları indirerek pazartesi gününüzü daha eğlenceli geçirebilirsiniz.

Night Run - The Dark Tower

Sonsuz koşucu oyunlarını sevenler için geliştirilen yeni oyun, siyah atmosferi ve minimal grafikleri ile gününüze neşe katacak. Oyunun içindeki reklamları kaldırmak için 1 dolarlık bir ödeme yapmanız gerekebilir, bunun dışında oyunun son derece akıcı bir yapısı olduğunu söylemek gerekiyor.

Street Complete

Gelecekte kullanmak için belirli bilgileri haritaya yüklemenize izin veren uygulama, bina adresleri, hız sınırları, park yerleri, spor alanları gibi yerleri belirleyerek, gerçek insanların açıkladığı bilgilerle güncel bir haritayı sizlere ulaştırmayı hedefliyor. Haritaya bir şeyler ekleyebileceğiniz gibi, bir başkasının paylaştığı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Taps

Bulmaca oyunlarını sevenler buraya. İki ayrı pano üzerindeki sayıları eşleştirmeye çalışacağınız oyun, her geçen dakika daha zor bir hal almasıyla ünlenmiş durumda. 400 seviye, özel oyunlar, çeşitli zorluk seviyeleri ile sizleri bir hayli zorlayacağını düşünüyorum.

Lawnchair Launcher

Telefonuna Google Pixel görünümü isteyenler için son derece iddialı bir başlatıcı. Ana ekran ve Google Asistan erişimi dahil, simgeler gibi pek çok detayın eklendiği özel başlatıcı, tüm bunların yanında hafif ve hızlı bir performans sunuyor.

Wrecker’s Revenge

Cartoon Network’ün ücretsiz bir oyunu olan Wrecker’s Revenge, Gumball’ı çeşitli platformlarda mücadele etmeye zorluyor. Platform tabanlı oyunları sevenler ve oyun içi alışveriş istemeyenler için “tamamen” ücretsiz olarak yayınlanmış başarılı bir oyun.