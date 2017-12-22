2017 yılının hareket zamanlarından film sektörü de nasibini aldı. Hayır taciz vakalarından ve Holywood’da bile kadınlara gösterilen iğrenç yaklaşımlardan söz etmiyoruz. Bu yıl inanılmaz filmler çıktı ve bunları hala izlemeyenler çok şey kaçırıyorlar.

Sinema dünyasının römorku olan Hollywood, sansasyonel bir yıl geçirdi. Sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve toplumun gözünde bir fikir lideri olmayı başarmış yönetmen, yapımcı ve aktörlerin, sektörün kadın çalışanlarına ve hatta sektörden bağımsız olarak çocuklara yönelik cinsel istismarları ile gündemde geniş yer tuttu.

Elbette bu yaklaşımları sinemanın geneline lanse etmek hata olur. Çünkü iyi insanlar her yerde varlar ve onlardan bazıları, küresel çapta yankı uyandıran #MeToo akımıyla yaşanan skandallara ve faillerine en güzel dersi verdiler. Time dergisi yılın en etkili insanı olarak bu kampanyanın ardındalki kadınları seçti.

Tıpkı bu hikayede olduğu gibi, alt yapısı oldukça sağlam ve izlemeyenin çok şey kaybettiği filmler gördük bu sene. Hafta sonu için mısırlar patlasın, ışıklar kapansın: 2017’ye damgasını vurmuş en iyi 10 film listemiz şu şekilde:

Irkçılık konusunu inanılmaz bir şekilde ele alarak, ödüllere doymayan gerilim filmi: Get Out (Çık Dışarı)

İzleyeileceğiniz en güzel hikayeye sahip fantastik kurgu: The Shape of Water (Suyun Sesi)

Yönetmenini 2017'nin En Etkili Kadını seçtiren DC Comics şaheseri: Wonder Woman

(Film içerisinde Türklere yapılan iftralar çok saçma olmuş, fakat o seviyelere inip biz de komik duruma düşmek istemiyoruz)

Komedi konusunda örnek bir yapım: Lady Bird

İyilerin dostu, kötülerin galaksiler arası düşmanı ve bir de Odin'in oğlu Thor: Ragnarok

Efsaneler ölmez, bilim kurgu ve kurgusal gerçekliğin yıldızı: Blade Runner 2049

İsmine bakmayın, kadrosuyla benzersiz bir macera: Baby Driver

Elbette atlamak olmaz: Star Wars The Last Jedi

Unutulmaz hikasiyle sakin film arayanlara: The Post

Gönüllerin Oscar'ını alan ve 5 milyon izleyiciye ulaşan efsane: Ayla

Bu vesileyle, Süleyman amcaya ve eşine bir kez daha rahmet diliyoruz.