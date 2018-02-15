Bu Hafta Sonu Xbox'da Multiplayer Oynamak Ücretsiz!

Microsoft, bu hafta sonuna özel Live Gold üyeliği olmayanların da çok oyunculu oyun oynayabileceğini açıkladı.

Xbox Live Gold üyeliğine sahip olmayan Xbox kullanıcıları, bu hafta sonu ücretsiz olarak çevrimiçi çoklu oyunculu oyun oynama deneyimini yaşayabilecek. Kampanya şimdiden başlamış durumda ve 19 Şubat'a kadar devam edecek. Ücretsiz Xbox Live Gold kullanımına ek olarak, Ubisoft'un popüler çok oyunculu FPS oyunu Rainbow Six Siege ve NBA 2K18'i ücretsiz olarak deneyimleyebileceksiniz. Ve şunu da unutmayalım, Rainbow Six Siege 20 Şubat'a kadar tüm platformlarda ücretsiz olarak oynanabilir durumda.

Xbox Live Gold Nedir?

Xbox Live Gold, her ay seçili oyunlarda %100'e kadar indirim sağlayan bir Xbox üyeliği. Çoklu oyunculu oyunları çevrimiçi olarak oynayabilmek için gerekli olan Xbox Live Gold, kimilerine göre avantajlı bir seçenek, kimilerine göre ise anlamsız ve pahalı bir abonelik. Xbox Live Gold üyeliğinin aylık fiyatı 29 ₺, yıllık fiyatı ise 179 ₺. Ancak Playstation üzerinden de çoklu oyunculu oyunları oynamak için benzer bir üyelik satın almanız gerekiyor.

Xbox Live Gold ile PS Plus Üyeliği Arasındaki Farklar

Aslında iki platformun da kendine göre avantajları olsa da, birbirlerine çok benziyorlar. Ancak geçmişte verilen ücretsiz oyunları kıyaslarsak, PS Plus'ın verdiği ücretsiz oyunların toplam değeri, Xbox Live Gold ile verilenlerden daha yüksek. Bu, Xbox'ta kötü oyunlar verildiği anlamına gelmiyor. Dikkatinizi çekmeye çalıştığımız yer, oyunların maddi değeri. Tabii online oynamayı seven kullanıcıların değerlendirmeleri, Xbox sunucularının daha sorunsuz olduğu yönünde. Bu da kıyaslama açısından önemli bir detay.