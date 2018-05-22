Bu Hafta Torrent Üzerinden En Çok İndirilen 10 Film

Dünyanın dört bir yanında birçok kurum ve kuruluş torrent siteler ile mücadele etse de, bu siteler yılmadan yollarına devam ediyorlar. Bu nokta sizlere BitTorrent’de yer alan haftanın en çok indirilen 10 filmini listeleyeceğiz.

Torrent siteleri, özellikle son yıllarda iyiden iyiye göze batmaya başladı. Kullanıcılardan herhangi bir ücret veya üyelik talep etmeden oyun, film ve müzik gibi içerikler sunan bu siteler, tahmin edersiniz ki tüm dünya tarafından şiddetle kınanıyor. Öyle ki yakalanan site sahiplerinin yıllar boyu hapis cezası alması, bu sitelerin ne kadar tehlikeli olduğunun bir kanıtı.

Ancak tüm bu kısıtlamalara rağmen bu siteler etkin bir şekilde yer almaya devam ediyorlar. Çok fazla kullanıcı sayısına sahip olan BitTorrent, bu haftanın en çok sevilen ve indirilen filmlerini açıklamış. İşte bu hafta BitTorent'de en çok indirilen 10 filmi sizlerle paylaşıyoruz.

4. Black Panther-7.9 IMDb

5. Red Sparrow-6.7 IMDb

6. Game Night-7.3 IMDb

7. Ready Player One-7.8 IMDb

8. 12 Strong-6.8 IMDb

9. Den of Thieves-7.0 IMDb

Yukarıda saydığımız tüm torrent filmleri dağıtan BitTorrent, kesinlikle yasalara aykırı bir davranış sergiliyor. Buradan indirdiğiniz tüm filmler, aynı şekilde sizleri de suçlu kılıyor. Torrent, kullanım açısından büyük kolaylık sağlasa da, bu şekilde çeşitli teliflerle korunan filmleri indirmemenizi öneriyorum.